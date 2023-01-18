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الاقتصادي

الذهب يتراجع مع صعود الدولار

الذهب يتراجع مع صعود الدولار
18 يناير 2023 10:01

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار الأميركي، لكن التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة حدت من الخسائر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1902.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 0256 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1906 دولارات.
ارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

يستفيد المعدن من تراجع أسعار الفائدة، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.90 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1033.06 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1740.30 دولار.

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المصدر: وكالات
الذهب
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