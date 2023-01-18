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الاقتصادي

للعام الخامس على التوالي.. "أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات

أدنوك
18 يناير 2023 08:42

 حافظت "أدنوك" على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام الخامس على التوالي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته براند فاينانس التي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.
وزادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار دولار أميركي في عام 2023 (12.8 مليار دولار أميركي في عام 2022).
كما زادت قوة العلامة التجارية لأدنوك من 79.1 نقطة لتصل إلى 79.4 نقطة وحافظت على تصنيف "AA+"، وصعدت 28 مرتبة لتصل إلى المرتبة 138 من بين جميع العلامات التجارية على الصعيد العالمي (167 في عام 2022).
وضمن قطاع النفط والغاز، صعدت "أدنوك" مرتبة واحدة لتصل إلى المرتبة الثامنة متجاوزة "بتروناس" التي تراجعت إلى المرتبة العاشرة.
ومن حيث قوة العلامة التجارية، أصبحت "أدنوك" الآن عاشر أقوى علامة تجارية في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم بعد أن كانت تحتل المرتبة 12 في عام 2022.


وجاء النمو المستمر في قيمة العلامة التجارية لــ"أدنوك" بفضل رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، ودعم مجلس إدارة الشركة، وجهود وتفاني جميع العاملين فيها، حيث تلتزم "أدنوك" بتوفير طاقة منخفضة الانبعاثات والاستثمار في التقنيات الجديدة المستقبلية، لترسيخ مكانتها كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة، وتعزيز قوة وقيمة علامتها التجارية.

وتعد "أدنوك" ضمن منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات في العالم، وتواصل اتخاذ خطوات عملية لتمكين وتسريع تنفيذ هدفها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتلتزم "أدنوك" بالعمل المناخي التدريجي، حيث يحتاج العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تبني نهج واقعي ومسؤول يدعم مُستهدفات العمل المناخي بالتوازي مع تحقيق التنمية الاقتصادية، وقد حققت "أدنوك" تقدماً ملموساً في هذين المسارين.

كما تعتبر "أدنوك" أول شركة في قطاع النفط والغاز تحصل على 100% من احتياجات شبكتها الكهربائية من الكهرباء المنتجة من المصادر النووية والشمسية الخالية من الانبعاثات، وأول شركة تعتمد على الكهرباء لتشغيل عملياتها البحرية لخفض البصمة الكربونية بنسبة تصل إلى 50%.

وخصصت "أدنوك" 15 مليار دولار أمريكي لتعزيز وتسريع الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والحلول منخفضة الكربون وتقنيات الحد من الانبعاثات، وذلك تماشياً مع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي رسخ مبادئ الاستدامة والإنتاج المسؤول في جميع ممارسات وعمليات "أدنوك"، حيث تواصل الشركة البناء على هذا الإرث وصولاً إلى مستقبل منخفض الكربون.
جدير بالذكر أن قيمة العلامة التجارية تعُرَّف بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة.

ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال. ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.

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