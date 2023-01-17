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الاقتصادي

«صندوق النقد»: تباطؤ النمو العالمي يبلغ مداه في 2023

كريستالينا جورجيفا
18 يناير 2023 00:50

دافوس (رويترز) 

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قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس: إن من المتوقع أن يبلغ تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مداه في عام 2023 على الرغم من استمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة.
وأكدت جورجيفا في كلمة أمام لجنة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس توقعات صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 بالمئة هذا العام نزولا من نحو 3.2 بالمئة العام الماضي.
وقالت: «نستقبل بالفعل منذ بداية العام بعض الأخبار الجيدة. ونتوقع أيضاً أن يصل تباطؤ النمو في عام 2023 إلى أقصى مستوياته لتبدأ بعد ذلك عملية نصعد فيها ولا نهبط».
وأضافت جورجيفا أن التحديات الثلاثة الرئيسة هي الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة لمستوى غير مسبوق منذ عقود. وأضافت أنه يتعين على العالم التكيف بذكاء لتحقيق المزيد من أمن الإمدادات.

صندوق النقد
صندوق النقد الدولي
كريستالينا جورجيفا
النمو العالمي
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