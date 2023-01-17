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الاقتصادي

التضخّم في ألمانيا بأعلى مستوياته خلال 70 عاماً

متسوق يمر أمام أحد المتاجر ببرلين (أرشيفية)
18 يناير 2023 00:45

فرانكفورت (أ ف ب) 

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سجّلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خلال عام 2022، نسبة تضخّم هي الأعلى منذ 70 عاماً بلغ معدّلها 7.9 بالمئة، في سياق يدفع المصرف المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع الفائدة، وفق مسؤول رفيع المستوى.
وأشارت رئيسة معهد ديستاتيس روث براند أمس في بيان إلى أن «معدّل التضخّم السنوي الأعلى» منذ إنشاء الدولة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية «مردّه بشكل رئيس الارتفاع الشديد لأسعار منتجات الطاقة والغذاء منذ بدء الحرب في أوكرانيا».
والمعدّل أعلى بكثير من ذاك المسجّل في فرنسا حيث بلغ 5.2 بالمئة في 2022.
وبلغ تضخّم الأسعار ذروته عند 10.4 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وفق المعايير الألمانية.
لكن مذّاك أسهم تحرير برلين 200 مليار يورو في إطار خطة لتحديد سقف لأسعار الطاقة، في احتواء جزئي لهذا التضخم الذي تراجع في ديسمبر وللشهر الثاني على التوالي إلى 8.6 بالمئة، وفق ما أفاد أمس معهد ديستاتيس.
وأسهمت الإعانات الحكومية في خفض أسعار الغاز (39.1- بالمئة) والوقود (8.9- بالمئة) مقارنة بنوفمبر. في حين ارتفعت بشكل طفيف أسعار الكهرباء (0.4+ بالمئة) وكذلك الغذاء (0.8+ بالمئة). وأكد معهد ديستاتيس أن مؤشر الأسعار المنسّق الذي يعتمده المصرف المركزي الأوروبي معياراً ارتفع إلى 9.6 بالمئة على أساس سنوي، علماً بأنه تراجع في ديسمبر.
كذلك سجّل معدّل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجعاً إضافياً في ديسمبر إلى 9.2 بالمئة، لكنه لا يزال بعيداً جداً عن معدّل 2 بالمئة المستهدف للمركزي الأوروبي.

التضخم
التضخم في ألمانيا
ألمانيا
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