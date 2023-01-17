النفط عند أعلى مستوى في أسبوعين

لندن (رويترز)

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس، بعد أن أعلنت الصين بيانات نمو اقتصادي ضعيفة لكنها تفوق التوقعات وبدعم من آمال بأن تغيير سياسة بكين لمكافحة كوفيد-19 سيعزز الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 12.24 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 85.60 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 80.33 دولار للبرميل. ولم يُسجل سعر للإغلاق الاثنين بسبب العطلة الرسمية في الولايات المتحدة بمناسبة اليوم الوطني للاحتفال بذكرى زعيم الحقوق المدنية الشهير مارتن لوثر كينج. ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين ثلاثة بالمئة في 2022، وهو ما يقل كثيراً عن الهدف الرسمي البالغ 5.5 بالمئة تقريباً، ليسجل ثاني أسوأ أداء منذ 1976.

لكن البيانات ما زالت تتخطى توقعات المحللين بعد تخلي بكين عن سياسة صفر كوفيد في ديسمبر.