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الاقتصادي

الصايغ يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء مملكة تونغا

الصايغ وسوفاليني خلال اللقاء (وام)
18 يناير 2023 00:37

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، معالي سياوسي سوفاليني، رئيس وزراء مملكة تونغا، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، وذلك ضمن زيارته إلى دولة الإمارات لحضور أسبوع أبوظبي للاستدامة.
وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة تونغا، وناقش معالي الصايغ ومعالي سوفاليني عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنمية التعاون بين البلدين في قطاعي الطاقة المتجددة وملف التغير المناخي.
وأشار معالي الصايغ إلى أنّ دولة الإمارات حريصة على توطيد العلاقات مع مملكة تونغا، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
كما أوضح معاليه، أنّ دولة الإمارات ستركز خلال رئاستها للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) على مواجهة أبرز التحديات التي تواجه العمل المناخي.
من جانبه، أكد معالي سوفاليني على اهتمام مملكة تونغا بتوطيد سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين على مختلف الصعد.

أحمد الصايغ
الإمارات
تونغا
مملكة تونغا
أسبوع أبوظبي للاستدامة
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