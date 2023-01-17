«الدار» تتعاون مع «ريباوند» لزيادة معدل إعادة التدوير

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «الدار العقارية» مذكرة تفاهم مع «ريباوند المحدودة»، بهدف رفع معدلات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية في مجتمعات الدار والوجهات التي تديرها، وجمعها لبيعها عبر منصة «ريباوند بلاستيك إكستشينج». وستستخدم «الدار» أرباح البيع لخفض تكاليف الخدمات.

ومن خلال هذا التعاون، ستعمل «الدار» مع «ريباوند المحدودة»، وهي شركة تابعة أسستها الشركة العالمية القابضة في شهر ديسمبر 2021، لتطوير نموذج قابل للتطوير لجمع النفايات البلاستيكية الصالحة لإعادة التدوير من مجتمعات الدار والوجهات التي تديرها، على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبي في جزيرة السعديات.

وقال جوناثان إيميري، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للتطوير»: «نعمل على إطلاق مبادرات تنسجم مع التزامنا بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري على مستوى أعمالنا، وتساعد في خفض التأثير البيئي السلبي ضمن المجتمعات التي طورناها والوجهات التي نديرها. ويشكل خفض النفايات، وإعادة تدويرها جزءاً أساسياً من خطتنا هذه، لذا نتطلع من خلال تعاوننا مع شركة «ريباوند المحدودة»، أن نتمكن من توسيع نطاق تأثيرنا البيئي الإيجابي، وأن نحفز عملاءنا على التحلي بمسؤولية أكبر تجاه النفايات التي ينتجونها».

وسيتعاون الطرفان مع مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية بأعمالهم في دولة الإمارات، بمن فيهم الجهات الحكومية ذات الصلة، لتأسيس البنية التحتية اللازمة لبرنامج جمع البلاستيك.

وتسلّط هذه الشراكة الضوء على القيمة الاقتصادية التي تنطوي عليها سلعة مفيدة متعددة الاستخدامات كالبلاستيك، والتي يتم رميها كنوع من النفايات بدل إدارتها بشكل مناسب. ولأن الأسر والمجتمعات هي المفتاح الأساسي لوقف وعكس مضار النفايات.

من جهتها، قالت مريم المنصوري، مدير عام «ريباوند المحدودة»: «نحن نقترب من عام 2030 بسرعة، فلم يتبقَ أمامنا سوى سبع سنوات لتلبية المتطلبات العالمية على صعيد خفض الانبعاثات الكربونية. لذا لابد لنا من تطبيق حلولٍ تحقق صافي الانبعاثات الصفري بشكل فعلي، بدلاً من إضاعة الوقت بحلول غير فعالة».