جامعة الإمارات تشارك في مركز «شباب من أجل الاستدامة»

العين (الاتحاد)

تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في مشروعين بحثيين في منصة مركز «شباب من أجل الاستدامة»- مبادرة من مبادرات مصدر من 16-18 يناير 2023، وذلك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 من خلال إبراز الجهود البحثية للباحثين والطلبة ذات الصلة بالاستدامة البيئية كأحد الأدوار الرئيسة في الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة على الأهمية الكبرى لمشاركة الطلبة الباحثين من جامعة الإمارات في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وذلك باعتبار هذا الأسبوع ذا أهمية كبيرة، حيث يجتمع الخبراء والمختصون لعرض أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز استدامة البيئة، فهذا الأسبوع فرصة مميزة لطلابنا للتعرف على أفضل الممارسات المعنية بالبيئة ولكسب الخبرات والمعارف الجديدة من الخبراء الذين يعرضون نتائج مشاريعهم البحثية. وتعمل الجامعة على تعزيز مشاركة الطلبة في الجامعة في هذه المناسبات الدولية.