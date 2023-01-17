الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

جامعة الإمارات تشارك في مركز «شباب من أجل الاستدامة»

مشاركون في فعاليات المركز (من المصدر)
18 يناير 2023 00:44

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شركتان من كوريا تنضمان لمنظومة الأعمال في أبوظبي
حوار أبوظبي للفضاء يستضيف جلسة عن ازدحام المدارات الأرضية المنخفضة

تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في مشروعين بحثيين في منصة مركز «شباب من أجل الاستدامة»- مبادرة من مبادرات مصدر من 16-18 يناير 2023، وذلك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 من خلال إبراز الجهود البحثية للباحثين والطلبة ذات الصلة بالاستدامة البيئية كأحد الأدوار الرئيسة في الجامعة.
وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة على الأهمية الكبرى لمشاركة الطلبة الباحثين من جامعة الإمارات في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وذلك باعتبار هذا الأسبوع ذا أهمية كبيرة، حيث يجتمع الخبراء والمختصون لعرض أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز استدامة البيئة، فهذا الأسبوع فرصة مميزة لطلابنا للتعرف على أفضل الممارسات المعنية بالبيئة ولكسب الخبرات والمعارف الجديدة من الخبراء الذين يعرضون نتائج مشاريعهم البحثية. وتعمل الجامعة على تعزيز مشاركة الطلبة في الجامعة في هذه المناسبات الدولية.

جامعة الإمارات
الاستدامة
أسبوع أبوظبي للاستدامة
أبوظبي
الاستدامة البيئية
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
عربي ودولي
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
اليوم 08:22
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©