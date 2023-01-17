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الاقتصادي

الطاير: الإمارات من أكبر دول العالم استثماراً في الطاقة النظيفة

الطاير يلقي كلمته خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة (من المصدر)
18 يناير 2023 00:43

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الإمارات ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة، ودعا لتعزيز تكاتف الجهود لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي لضمان مستقبل مستدام للجميع ترسم ملامحه جميع الأطراف المعنية خلال المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري.
وأوضح معالي الطاير، أن هيئة كهرباء ومياه دبي أوقفت منذ عدة أعوام إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري، كما تحصر المشاريع الجديدة لتحلية المياه على تقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة النظيفة، مشيراً إلى تفوق نتائج الهيئة على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في العديد من المؤشرات، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.2%، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5%.
جاء ذلك خلال كلمة رئيسة ألقاها معالي الطاير في «قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة» بعنوان «الاستدامة محور رئيس وقصة نجاح لدولة الإمارات» بحضورعدد كبير من الوزراء والمسؤولين في قطاع الطاقة والاستدامة من مختلف أنحاء العالم».
وأشار معالي الطاير في كلمته إلى أن «قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة» تشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات وبلورة حلول مبتكرة تدعم الجهود العالمية لضمان مستقبل أكثر استدامة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لدولة الامارات العربية المتحدة التي ألهمت وقادت صياغة الاستراتيجيات والسياسات المستقبلية في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل.

سعيد الطاير
أبوظبي
أسبوع أبوظبي للاستدامة
هيئة كهرباء ومياه دبي
الطاقة النظيفة
حماية البيئة
التغير المناخي
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