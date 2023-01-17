ضمن فعاليات إيكوويست.. شركات من 15 دولة تعرض حلولاً للاقتصاد الدائري

هالة الخياط (أبوظبي)

شهد معرض ومنتدى «إيكوويست 2023»، استعراض جهود دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الدائري مع تسليط الضوء على دور إمارة أبوظبي في هذا المجال.

وخلال فعاليات الدورة التاسعة من «إيكوويست 2023» المقامة ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة تم استعراض المنهجية المبتكرة التي تعتمدها دول مجلس التعاون الخليجي في إدارة النفايات المستدامة، إلى جانب الحلول المصممة لمواجهة أزمة النفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من المتوقع أن تتضاعف بنحو 255 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050 في ظل التوسع الحضري المتزايد، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.

وقدمت الشركات العارضة من 15 دولة منتجات وتقنيات وتكنولوجيات حديثة تستهدف علميات التعامل مع النفايات من جمعها ونقلها وفرزها وإعادة تدويرها بما يحقق التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

ويتطرَّق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» إلى سبيل تعزيز الممارسات المستدامة في مجال إدارة النفايات وأهمية تبني مبادئ الاقتصاد الدائري والتوجِّه نحو الحد من التخلص من النفايات عبر المكبات من خلال تطبيق المبادرات المستدامة كتحويل النفايات إلى طاقة.

سماد عضوي

واستعرض مصنع أبوظبي للأسمدة العضوية بإدارة شركة براري للموارد الطبيعية، مشروع منتج «براري بالم بيت» وهو سماد عضوي طبيعي 100% دون أي إضافات كيماوية وهو ناتج عن إعادة تدوير ومعالجة ألياف النخيل، ويتم استخدامه في إنتاج الشتلات الزراعية وغيرها.

وقال المهندس رمضان الديب، إن مشروع منتج «براري بالم بيت» يعد أول مشروع يتم إنتاجه وتنفيذه في دولة الإمارات وتم تسجيله لدى وزارة التغير المناخي والبيئة، ويتم عن طريق تحويل مخلفات جذوع النخيل عبر آليات مخصصة إلى سماد عضوي طبيعي بديلاً عن سماد «للكوكوبيت».

وأضاف أن أهم ما يميز هذا المنتج هو طريقة معالجته الحرارية من دون رائحة وأمن للبيئة والتربة، كما يمتاز بخلوه من جميع الأمراض النباتية والميكروبات الضارة والنيماتودا، بالإضافة إلى خلوه من البذور والحشائش والأعشاب الضارة، مشيراً إلى أن هذا المنتج يساهم في جهود الاستدامة من خلال تحسينه للخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة عن طريق التهوية، واحتفاظه بالرطوبة وزيادة نسبة الأكسجين.

وأوضح أن المنتج يستخدم في الزراعة من دون تربة والزراعة المائية والإضافة مع أنواع التربة المختلفة بنسبة 7.5 لتر مكعب، بالإضافة أيضاً إلى استخدامه لزراعة الأشجار والشجيرات من 2 إلى 3 أمتار تحت التربة.

شاحنات صديقة للبيئة

وعرضت «المسعود للمركبات والمعدات التجارية» شاحنات صديقة للبيئة توفر حلولاً مستدامة لإدارة النفايات.

وقال محمد الزفتاوي، المدير العام لقسم «المسعود للمركبات والمعدات التجارية»: يسلِّط القسم الضوء من خلال مشاركته في المعرض على شاحنات K480 Euro 5 Evolution من «رينو»، والمزودة بصندوق تروس (Optdriver). وسيبدأ تشغيل هذا الطراز قريباً في العاصمة أبوظبي في إطار الشراكة بين قسم «المسعود للمركبات والمعدات التجارية»، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».