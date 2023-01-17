مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم تجربة استثنائية في مجال الطاقة النظيفة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الإمارات قدمت تجربة استثنائية في مجال الطاقة النظيفة، وكان لها السبق والريادة في تبني حلول الطاقة المتجددة، مشيراً إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين مصر والإمارات في طاقة الرياح والهيدروجين والطاقة الشمسية.

وقال محيي الدين، في حوار لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، إن توجه الإمارات نحو الطاقة المتجددة منذ عام 2006 كان مثار تعجب لدى الكثيرين، في ظل توفر مصادر النفط بالدولة، بيد أن هذا التوجه المبكر بات اليوم مثار إعجاب وتقدير من الجميع.

الرؤية المستقبلية

أوضح الدكتور محمود محيي الدين، أن توسع الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية السلمية منذ نحو عقدين، يعكس الرؤية المستقبلية الواعدة لقيادة دولة الإمارات، موضحاً أن هذه الرؤية بعيدة المدى للإمارات في هذا المجال، كانت سابقة على رؤية العالم لتحديات الطاقة والمناخ، ومستقبل الطاقة الأحفورية.

وأضاف، أن تنوع مصادر الطاقة في الإمارات يعكس المكانة الدولية الرائدة لدولة الإمارات بقطاع الطاقة العالمي، حيث تلعب الإمارات دوراً بارزاً في ضمان الإمدادات بقطاع النفط والغاز، فضلاً عن دورها في نشر حلول الطاقة والنظيفة.

وقال محيي الدين: أتذكر مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»: «سنحتفل عند تصدير آخر برميل للنفط»، والتي تعكس الرؤية بعيدة المدى بشأن الاستعداد للمستقبل عبر تنويع مصادر الطاقة.

وأكد أهمية استضافة الإمارات لـ«كوب 28» نهاية العام الحالي، حيث يتوقع العالم الكثير من هذه القمة، لاسيما فيما يتعلق بالبناء على ما تحقق في قمة «كوب 27» بمصر العام الماضي، موضحاً أن العالم سيستفيد بشكل مباشر من التعاون بين القمتين.

وأعرب محيي الدين عن تقديره لتكليف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيساً معيناً للدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، فضلاً عن تكليف كل من معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، بصفتها رائدة المناخ للشباب في المؤتمر، ورزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بصفتها رائدة المناخ في المؤتمر الذي تستضيفه الدولة في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 من شهر نوفمبر وحتى 12 من شهر ديسمبر 2023.

وقال: متفائل بالقيادة المتميزة بتنظيم رفيع المستوى لـ «كوب 28»، والاختيار الموفق لمعالي الدكتور سلطان الجابر المبعوث الخاص للتغير المناخي، بمهام الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop28، والذي يمتلك خبرات واسعة في مجال الطاقة النظيفة، فضلاً عن قيادته لعدد من الشركات الناجحة.

مشاريع مشتركة

وأكد محيي الدين وجود فرص واعدة للتعاون بين مصر والإمارات بمجال الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، فضلاً عن الاستثمار بقطاع الهيدروجين. وأشار إلى أهمية توقيع اتفاقية مؤخراً بين كل من شركة «انفينتي باور» المشتركة بين «مصدر»، و«انفينتي انرجي»، وشركة «حسن علام للمرافق» والحكومة المصرية، لتطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاواط في مصر، والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم.

وستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط عند اكتمالها 47790 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر.

ويأتي المشروع في إطار «مبادرة الممر الأخضر» في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة فيما سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل لضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

وستوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار تكاليف الغاز الطبيعي السنوية إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل، فيما تقدر العمالة المباشرة في مرحلة البناء بنحو 30 ألف شخص، كما سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر، بجانب إضافة نحو 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة.

العمل المناخي

لفت محيي الدين، إلى أن التحدي الأكبر خلال العام الحالي، يتمثل في تعزيز العمل المناخي مع خفض الاعتماد على الديون كوسيلة لتمويل مشروعات المناخ، موضحاً أن نحو 60% من تمويل العمل المناخي مازال يعتمد على الديون رغم أن الدول النامية ليست مطالبة بسداد فاتورة أزمة المناخ التي تسببت فيها الدول المتقدمة.

وأشار محيي الدين إلى أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة يجب أن يتم وفق شروط ميسرة تشمل نسب فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة الأجل، كما يجب التعاون في تفعيل آليات مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ وتنشيط أسواق الكربون من أجل مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف المناخ لديها.