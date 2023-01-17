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الاقتصادي

4 شركات ناشئة تفوز بجائزة «تحدي تكنولوجيا الغذاء»

جانب من إعلان نتائج تحدي تكنولوجيا الغذاء
18 يناير 2023 00:48

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن «تحدي تكنولوجيا الغذاء» والذي يهدف إلى اكتشاف تكنولوجيا العقد القادم من الابتكارات والتقنيات التي ستغيّر ممارسات الزراعة التقليدية بكفاءة واستدامة، أمس عن أسماء الفرق الأربعة الفائزة بجائزة النسخة الثانية من التحدي، خلال حفل أقيم على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.
وتم اختيار الفرق الفائزة، وهي «Aquagrain» و«Orbisk» و«Revoltech» و«Sustainable Planet»، من بين 12 شركة ناشئة تأهلت للتصفيات النهائية بعد مراجعة 667 طلب مشاركة من 79 دولة. واستعرض أصحاب المشاريع المتأهلة، والذين يمثلون فئات مختلفة من المجتمع حيث ينتمي 33% منهم إلى جيل الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عاماً، حلولهم التكنولوجية المبتكرة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، مما يسلط الضوء على دور الجيل القادم في تطوير حلول مستدامة للأمن الغذائي.
وستستفيد الشركات الفائزة الأربع من الجوائز التي يصل مجموعها إلى 2 مليون دولار لتطوير نماذج أعمالها داخل دولة الإمارات، وبالإضافة إلى الجائزة المالية، ستحصل المشاريع على الدعم في مجال البحث والتطوير، ومسرّعات الأعمال، والحوافز التجارية، وبرامج الإرشاد من قبل شركاء التحدي. وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة والرئيس المشارك في تحدي تكنولوجيا الغذاء: «نبارك للشركات الأربع التي فازت بالتحدي عن جدارة والتي ستسهم في تغيير المشهد الحالي لقطاع التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات والمنطقة ككل. يسعى تحدي تكنولوجيا الغذاء إلى استقطاب المواهب والكفاءات العالمية وتزويدها بالبيئة المثالية للابتكار وتطوير أحدث التقنيات، والمساهمة كذلك في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الإمارات والوصول إلى منظومة غذائية عالمية مستدامة في المستقبل». 

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الحد من هدر الطعام 
قدمت شركة «Orbisk» من هولندا تقنية استخدام كاميرات الذكاء الاصطناعي للحد من هدر الطعام في المطاعم بنسبة تصل إلى 70%، وتركز جهودها على التقليل من فقد الغذاء وهدره عبر استخدام تقنية التعرف على الصور بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحديد كمية الأطعمة المهدَرة في المطابخ الاحترافية وتوقّعها، والسعي إلى تقليل هذا الهدر وتحسين الربحية. 
وتساعد هذه التقنية على خفض مستويات هدر الطعام بما يتراوح بين 50 إلى 70 بالمائة خلال العام الأول من استخدامها.
وقدمت شركة «Revoltech» من دولة الإمارات تقنية تجميد فريدة من نوعها تعمل على تسخير المجالات الكهرومغناطيسية للحد من الأضرار التي تلحق بالأطعمة خلال عملية التبريد. وتساعد هذه التقنية على تجميد الطعام بسرعة أكبر بمرتين مقارنة بالسرعة الاعتيادية، كما تساهم في الحفاظ على سلامة الأطعمة لمدة تصل إلى 50 عاماً. 
والشركة الرابعة الفائزة كانت شركة «Sustainable Planet» من المملكة المتحدة التي أحدثت ثورة في مجال زراعة عدس الماء، وهو بروتين نباتي يمكن زراعته على أراضٍ غير صالحة للزراعة وفي المياه المالحة، وذلك باستخدام كمية مياه أقل بـ 20 مرة من الكمية المطلوبة للبروتينات المعزولة مثل الصويا. وتهدف الشركة الناشئة إلى المساهمة في خفض واردات البروتين بشكل كبير.

تحدي تكنولوجيا الغذاء
أبوظبي
الإمارات
مسابقة تحدي تكنولوجيا الغذاء
أسبوع أبوظبي للاستدامة
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