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اتفاقية لإطلاق مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في أبوظبي

اتفاقية لإطلاق مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في أبوظبي
18 يناير 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت شركة «كيورس إيه آي» للذكاء الاصطناعي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي اتفاقية تعاون خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة» لتطوير مركز عالمي للذكاء الاصطناعي الحيوي يكون مقره في أبوظبي.
وستدعم المنشأة الحديثة تطوير الأدوية المخصّصة والمصممة لتناسب التنوع السكاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي إطار هذا التعاون، سيتم إنشاء مركز للتميز في قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي «Bio-AI» في أبوظبي، لتعزيز إمكانات تطوير أدوية أكثر أماناً وتخصصاً.
ومن المقرر أن توفر جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي خبرتها الواسعة في تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤية، علاوة على تحفيز خريجيها للبقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال مسيرتهم المهنية.
وقامت شركة «كيورس إيه آي»، الرائدة في مجال سلامة العقاقير الطبية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بتطوير أول منصة للتنبؤ السريري تستخدم الذكاء الاصطناعي الحيوي في العالم، وهو ما يجعل من عملية تطوير الأدوية أكثر سرعة وكفاءة، كما يعد بتوفير مئات الملايين من الدولارات من تكاليف البحث والتطوير.
ومن خلال هذا التعاون، ستقوم «كيورس إيه آي»، التي تعمل في بوسطن وتل أبيب، بتأسيس فرعها «كيورس الإمارات» في أبوظبي.
وقال إسحاق بنتويتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيورس إيه آي»: «يسعدنا التعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي نظراً لالتزامها القوي بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ووجود فرص كبيرة للتعاون مع الجامعة، كما نحيي جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتصبح الدولة مركزاً للتميّز في الذكاء الاصطناعي كركيزة قوية للاقتصاد، ويشّرفنا أن نسهم في تحقيق هذه الرؤية».
من جانبه، قال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «ناقشت مع البروفيسور تشيتشانوفر وفريق كيورس إيه آي مجموعة من المواضيع، وفي مقدّمتها معالجة التحديات الصحية في المنطقة بشكل أسرع وأقل من حيث الكلفة وتعد الأنظمة العضوية التي يتم تطويرها في كيورس إيه آي بمثابة منصة مبتكرة لاختبار الأدوية، وسيتم استخدام هذه الأنظمة مع خطوط إنتاج عالية الأداء ومدعّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتصميم الأدوية».
وقال سلطان الحجي نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «يعد التعاون بين كيورس إيه آي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي خطوة أخرى على طريق تنفيذ خطتنا الشاملة لجعل دولة الإمارات مركزاً للتمّيز في تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة».

أبوظبي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
أسبوع أبوظبي للاستدامة
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