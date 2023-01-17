«شباب من أجل الاستدامة» يحتضن مواهب إماراتية وعربية

رشا طبيلة (أبوظبي)

مشاريع شبابية مبتكرة بالاستدامة بأيدي مواهب إماراتية وعربية، تعرض في مركز «شباب من أجل الاستدامة» ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023» ومشاريع مبتكرة والأولى من نوعها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

ومن ضمن هذه المشاريع، ابتكار مادة بديلة عن الإسمنت غير ضارة للبيئة ومستدامة ونظام جديد لشحن السيارات الكهربائية عبر الطريق الذي تمشي عليه السيارات، وتطبيق ذكي عن طريق الذكاء الاصطناعي لتشخيص مرضى الاكتئاب وإعادة تدوير مخلفات قصب السكر. وينطلق المركز السنوي «شباب من أجل الاستدامة»، في الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري، ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023»، الذي تُنظمه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، في الفترة من 14 إلى 19 يناير 2023.

ويهدف مركز «شباب من أجل الاستدامة»، الذي يُعد من أوائل البرامج التي تطلقها دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة وتمكين الشباب، إلى رعاية المواهب الشابة، وتشجيع الابتكارات الملهمة في مجال مكافحة تغير المناخ.

بديل للإسمنت

تقول نورة جوعان المزروعي، باحثة في جامعة الإمارات: «أشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل وأعرض مشروعي، وهو عبارة عن ابتكار بديل للإسمنت الذي يعد مضراً للبيئة، وبالتالي اكتشفت بديلاً عنه، وهو مادة مصنوعة من البامية والتراب الذي يمكن أخذه من أي مكان».

وتوضح المزروعي «يتم خلط المادتين وإضافة المياه ثم يتم ضغط المادة تحت درجة حرارة معينة، ويستخدم مثل مادة الإسمنت في البناء وكمادة عازلة».

أما إيمان القواضي، وشما الحوسني، الخريجتان في كلية التقنية بتخصص الهندسة الكهربائية، فابتكرتا مشروعاً متعلقاً بشحن السيارات الكهربائية، تقول القواضي «نعرض مشروعنا تحت مسمى (إيلكترفايد رود)، حيث في المستقبل نواجه مشكلة قلة الوقود، وذلك يؤدي إلى زيادة استخدام السيارات الكهربائية».

وتوضح الحوسني «فكرتنا عبارة جهاز مبتكر يمكنه شحن السيارات الكهربائية من خلال الطاقة الحركية عند سيرها على الطرقات».

التغيرات المناخية

أما نورهان أحمد والتي تأتي من مصر، والتي درست في كلية العلوم في جامعة طنطا، فتعرض مشروعين، أولهما عبارة عن إعادة تدوير مخلفات قصب السكر ليخرج منها منتجان الأول سماد عضوي 100% يزيد من كفاءة التربة بنسبة 25% ويستطيع التقاط ثاني أكسيد الكربون من الجو، وبذلك يشارك في حل مشكلة التغيرات المناخية، حيث يتم في مصر حرق 10 ملايين طن من مخلفات قصب السكر.

أما المنتج الثاني، فتقول نورهان «هو (أكوا جل)، وهو عبارة عن مادة تستطيع أن تمتص كمية كبيرة من الماء وتحافظ عليها وتمنع تبخرها، وبالتالي نقلل من استهلاك المياه، ونقلل من عدد مرات ري الأرض الزراعية».

وتوضح «منتج (أكوا جل) يتم وضعه في التربة وأول ما يتم سقي التربة بالماء يتحول إلى (جل) أو مادة لزجة للحفاظ على المياه ويمنع تبخرها».

القطاع الصحي

في القطاع الصحي، تقول حصة الفلاحي طالبة دكتوراه في جامعة خليفة «عنوان بحثي هو (تايب أوف مود) هو أول مشروع في الإمارات الهدف منه التشخيص المبكر للاكتئاب على طريقة بيانات الطباعة على لوحة المفاتيح (الكيبورد) في الهواتف الذكية».

وتضيف «يوجد في التطبيق استبانات مثل تلك الموجودة في المراكز النفسية والتي تقيم درجة الاكتئاب في المستخدمين وفي الوقت نفسه التطبيق يعطي بديلاً عن (الكيبورد) الموجود في الهواتف الذكية بـ(كيبورد) ثانٍ يجمع بيانات الطباعة على الهواتف الذكية، مثل السرعة وحركة الأصابع، وهذه البيانات نستخدمها من خلال الذكاء الاصطناعي للتشخيص المبكر للاكتئاب».

وتقول «وصلت دقة التشخيص للمشروع إلى 90% والتطبيق قابل للتحميل من قبل (آبل ستور) و(جوجل بلاي)، ونهدف إلى زيادة نطاق ونشر التطبيق».