سفراء وقادة الاستدامة في قمة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

سفراء الاستدامة وقادة مستقبل الاستدامة، يشاركون في القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة في مركز «شباب من أجل الاستدامة».

فهم مشاركون ضمن برامج منصة «شباب من أجل الاستدامة» التي أطلقتها «مصدر»، وتركز على الطلاب ورواد الأعمال الشباب، وتتضمن برنامجي سفراء الاستدامة، وقادة مستقبل الاستدامة، وهي مبادرة بهدف الاستثمار في الشباب الذين يمثلون الفئة الأكثر أهمية في المجتمع، وتطوير مهاراتهم بشكل عملي وتمكينهم ليصبحوا قادة للاستدامة في المستقبل.

ويشار إلى أن عدد المشاركين عبر برامج منصة «شباب من أجل الاستدامة»، بشكل مباشر وعبر شبكة الإنترنت، تجاوزوا 38000 شاب وشابة، وذلك على مدى السنوات السبع الماضية.

والتقت «الاتحاد» عدداً من المشاركين بالبرنامج ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

يقول الطالب علي مترف الشامسي، مشارك ضمن برنامج قادة المستقبل للاستدامة التابع لمنصة «شباب من أجل الاستدامة»: «موجودون كقادة المستقبل للاستدامة في أسبوع أبوظبي للاستدامة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث دورنا اكتشاف أفكار إبداعية لحل مشاكل المستقبل بالنسبة للاستدامة».

ويضيف: «البرنامج يوفر منصة نتكلم فيها ونتحاور ونجتمع لنتعرف على شخصيات ومتخصصين للتحدث عن خطط للاستدامة».

ويؤكد «نحن جيل المستقبل إذا لم نبدأ اليوم متى سنبدأ».

تقول الطالبة ميرة سعيد الحفيتي، وهي أيضاً ضمن برنامج سفراء الاستدامة «هدفنا توعية أفراد المجتمع والطلاب في المدارس حول الاستدامة».

وتؤكد الحفيتي أهمية مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وتعزيز معرفتها عن الاستدامة والتغير المناخي والحفاظ على البيئة.

وتقول الطالبة ميثة سعيد الحفيتي، من سفراء الاستدامة «نشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث تُعد تجربة رائعة مليئة بالأحداث وتعلمت بشكل أكبر عن الاستدامة والبيئة».

المستقبل الأخضر

يقول الطالب هزاع علي النوفلي، مشارك ضمن برنامج سفير الاستدامة التابع لمنصة «شباب من أجل الاستدامة»، برنامج سفراء الاستدامة يستهدف طلاب «الثانوية»، بينما يستهدف برنامج قادة المستقبل طلاب الجامعات، حيث يستقطب البرنامج الطلاب الراغبين من مختلف دول العالم، ويتم عقد ورشات عن بُعد وبرامج تدريب لبناء مستقبل أخضر أكثر استدامة.

ويقول النوفلي «الهدف من البرنامج بناء جيل جديد لديه الخبرة عن الاستدامة ومشاريع المستقبل، حيث يتم توعيتهم وتثقيفهم عن المستقبل الأخضر والاستدامة».

ويقول الطالب عمر أحمد، مشارك أيضاً في برامج منصة «شباب من أجل الاستدامة»: «أشارك في المركز ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة؛ بهدف التعامل مع الجيل الجديد لتعريفهم مهارات المستقبل المتعلقة بالاستدامة ليستطيعوا التأقلم مع الوظائف المستقبلية، فمهمتي دعم الجيل الجديد».