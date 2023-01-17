«إحصاء أبوظبي» ودائرة الطاقة يعززان التعاون في مجال البيانات

أبوظبي (وام)

وقع مركز الإحصاء - أبوظبي اتفاقية خدمات مع دائرة الطاقة تسمح للطرفين بالتعاون في مجال البيانات وتنظيم العمل الإحصائي وتحقيق التكامل، فيما بينهما ضمن خطة استراتيجية لتطوير منظومة إحصائية تستهدف دعم صانعي القرار بإحصاءات دقيقة وفعالة عبر نهج لا مركزي يضمن تحقيق النضج الإحصائي على مستوى إمارة أبوظبي.

وقع الاتفاقية أحمد محمود فكري، مدير عام المركز، والمهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي على هامش المشاركة في النسخة الـ 15 من أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ووفقاً للاتفاقية، يعمل مركز الإحصاء - أبوظبي على تطوير القدرات والكفاءات الإحصائية لدى دائرة الطاقة وفقاً لأحدث أطر العمل والمنهجيات العلمية وتبادل البيانات، من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تقلل من الاعتماد على المسوح واستطلاعات الرأي وتحقيق الاستخدام الأمثل للبيانات الإدارية والسجلية بما يوفر الجهد والوقت والاستدامة.

وقال أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي: إن «هذه الاتفاقية تعكس أهمية الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية لترسيخ قواعد منظومة إحصائية متطورة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الحكومية عبر منهجية لا مركزية في جمع وتحليل ونشر البيانات وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية».

من جانبه، قال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز الإحصاء في أبوظبي لما تمثله من أهمية في صنع القرار وإجراء الدراسات والتخطيط للمستقبل، اعتماداً على البيانات الحديثة وتوظيفها لخدمة أهدافنا المشتركة».