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الفجيرة تستعرض مشاريع تنموية في التحول الذكي

الفجيرة تستعرض مشاريع تنموية في التحول الذكي
18 يناير 2023 00:39

أبوظبي (الاتحاد)

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تستعرض حكومة الفجيرة، خلال مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2023 ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، المشاريع التنموية في التحول الذكي والمستقبل المستدام.
وتتمثل مشاركة حكومة الفجيرة في بلدية الفجيرة، التي تستعرض أحدث مشاريعها التنموية لتوفير بيئة مستدامة وتقديم أفضل الخدمات، كمشروع مدينة محمد بن زايد والتي تعتبر أول مدينة مستدامة في إمارة الفجيرة، حيث تم تنفيذ عددٍ من مشاريع الاستدامة البيئية والاجتماعية، مثل تركيب الشبكة المتكاملة لتصريف مياه الأمطار وحماية المدينة من الفيضانات، بالإضافة لزراعة مسطحات خضراء في مساحات واسعة من المدينة.
 كما تستعرض البلدية نظام الإدارة المتكاملة لمخلفات زيوت الطهي وشحوم الطعام، ويهدف المشروع إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية لتجميع زيوت الطهي المستعملة وشحوم الطعام وإعادة تدويرها حفاظاً على البيئة والصحة العامة، ونشر الوعي البيئي بضرورة التخلص السليم منها للحفاظ على البنية التحتية للإمارة، إضافةً إلى الحفاظ على بيئة المنشآت الغذائية وفقاً للمعايير العالمية، وذلك عبر تجميعها ونقلها ومعالجتها بشكلٍ صحيح، كما تستعرض البلدية  مشروع مصنع الفجيرة للسماد والذي يهدف لحماية البيئة من خلال استعادة الموارد، ويقوم المصنع بإنتاج سماد طبيعي معاد التدوير سهل الاستخدام غني بالمواد المفيدة للتربة.

حكومة الفجيرة
الإمارات
القمة العالمية لطاقة المستقبل
الفجيرة
أسبوع أبوظبي للاستدامة
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