عمر العلماء: الإمارات حاضنة للشركات الناشئة والمليارية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الإمارات حريصة على توفير أفضل بيئات العمل الابتكارية التي تدعم تأسيس الجيل الجديد من الشركات الناشئة والشركات المليارية العالمية، ما يعكس رؤى وتوجهات قيادة دولة الإمارات في دفع عجلة اقتصاد وطني قوي يسهم في تعزيز تنافسية الدولة العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه، اجتماع لجنة الإشراف على صندوق «حي دبي للمستقبل»، الذي تم خلاله استعراض جهود اللجنة في ضوء إتمام عامها الأول من عمليات الاستثمار، مع استكمال أكثر من 12 عملية تمويل استثمارية في الشركات الناشئة بالاعتماد على التمويل المبدئي البالغ مليار درهم.

وقال معاليه: إن إمارة دبي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تمكّنت من تعزيز مكانتها العالمية، كواحدة من أهم الاقتصادات الممكنة للشركات الجديدة، كونها مركزاً لبناء الاقتصادات الناجحة، من خلال توفير بنية تحتية رقمية متكاملة، وأنظمة تكنولوجية شاملة، تضمن تحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام، وتعزيز سمعة الدولة العالمية، باعتبارها مركزاً لتنمية الشركات والقطاعات الاقتصادية الجديدة. وأشاد بجهود لجنة الإشراف على صندوق «حي دبي للمستقبل» خلال عامها الأول، في جذب رواد الأعمال، ودعم إنشاء الشركات الجديدة».

ويعد «صندوق حي دبي للمستقبل» أول صندوق تمويلي من نوعه لرأس المال الجريء في المنطقة، لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا سريعة النمو، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرائدة، وتلقّى الصندوق ما يزيد على 1000 طلب تمويل من شركات ناشئة محلية وإقليمية وعالمية، إضافة إلى صناديق أخرى تتطلّع إلى زيادة رأسمالها.

مؤشرات واعدة

من جهته، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تماشياً مع رؤيتنا الرامية لقيادة مستقبل قطاع الخدمات المالية، والذي يُعدّ ركيزة مهمة للصندوق أيضاً، فقد ساهمت مسيرتنا الحافلة بالإنجازات وجهودنا الحثيثة في استقطاب العديد من الشركات العاملة ضمن مجالي التكنولوجيا المالية والابتكار، بالإضافة إلى أفضل المواهب والخبرات العالمية. ونتطلع للاستفادة من هذا الزخم وبذل المزيد من المساعي خلال عامنا الثاني 2023، وبالتالي جذب المزيد من الشركات الناشئة، للارتقاء بالقطاعات الرئيسية ودعم الاقتصاد».

دعم الشركات الناشئة

وقال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «نظراً لدوره في تمكين المواهب المحلية والعالمية من تبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة، يعتبر الصندوق مُحركاً رئيسياً لمنظومة الشركات الناشئة».

وأضاف بلهول: «نتطلع إلى دعم المزيد من الشركات الناشئة التي تتمتع بالإمكانات والأفكار الملائمة لدفع عجلة اقتصاد دبي، والمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الابتكار العالمي، وريادة الأعمال».

في السياق ذاته، قال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: ستعمل الاستثمارات المُقدمة من قبل الصندوق على إحداث تأثير إيجابي في المشهد الاقتصادي، شاملاً بذلك ملايين الأشخاص والعديد من الاقتصادات العالمية.