5.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات، أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 5.6 مليار درهم مع صعود مؤشر سوق دبي لأعلى مستوياته منذ قرابة شهرين.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.225 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 3.231 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.645 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و586 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.89 مليار درهم موزعة بواقع 1.56 مليار درهم في سوق أبوظبي و325.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 384.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.4 ألف صفقة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.04% ليغلق عند 10218.44 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.09% ليغلق عند 10273.21 نقطة، ليسجل المؤشرين أعلى مستوياتهما في أسبوعين منذ 4 يناير الجاري.

سوق دبي

نما مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.7% تعادل 23.6 نقطة بمكاسب سوقية تجاوزت 5.4 مليار درهم ليقفل عند 3357.53 نقطة، محققاً بذلك أعلى مستوياته في شهرين منذ منتصف نوفمبر الماضي.

تعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع «أبوظبي الأول» 0.37% و«الياه سات» 1.56% و«الدار» 0.68% و«ألفا ظبي» 0.46% و«أي آند» 0.24% و«أغذية» 3.8% و«أمريكانا» 2.37%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً أكثر من 345.6 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.02%، ثم «الفا ظبي» جاذباً 173.8 مليون درهم و«فيرتيغلوب» 100.2 مليون درهم.

عزز صعود سوق دبي ارتفاع «ديوا» 3.4% و«إمباور» 4.9% و«دبي الإسلامي» 0.17% و«إعمار العقارية» 0.17% و«إعمار للتطوير» 0.9% و«تيكوم» 4.95% و«سوق دبي المالي» 1.35% و«أرامكس» 0.56% و«دبي للاستثمار» 0.45% و«سالك» 2.23%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً نحو 69.8 مليون درهم، تلاه «إمباور» بسيولة 61.5 مليون درهم و«الإمارات دبي الوطني» 33.8 مليون درهم.