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«طيران الإمارات» تستأنف خدمتها المباشرة إلى هونج كونج

«طيران الإمارات» تستأنف خدمتها المباشرة إلى هونج كونج
18 يناير 2023 00:35

دبي (الاتحاد)

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تعتزم «طيران الإمارات» تعزيز عملياتها في هونج كونج باستئناف تشغيل رحلتها اليومية من دون توقف انطلاقاً من مركزها في دبي، اعتباراً من 29 مارس 2023. وتضاف الخدمة اليومية المعلنة إلى الرحلة اليومية الحالية من دبي إلى هونج كونج عبر بانكوك، ما سيرفع عمليات طيران الإمارات في هذه السوق الآسيوية المهمة إلى 14 رحلة أسبوعياً. وسوف توفر الخدمة المستأنفة مزيداً من السعة والخيارات والمرونة للمسافرين، حيث تواصل الناقلة توسيع عملياتها العالمية، بما يتماشى مع النمو المستمر في الطلب على السفر الدولي.

طيران الإمارات
الإمارات
هونج كونج
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