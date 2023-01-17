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1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي
18 يناير 2023 00:33

دبي (الاتحاد)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 517 مبايعة بقيمة 1.12 مليار درهم منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 253.69 مليون درهم و465 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 863.28 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 538.23 مليون درهم، منها 29 رهن أراض بقيمة 257.21 مليون درهم، و52 رهن فلل وشقق بقيمة 281.02 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 182 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 118 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 92.48 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة محيصنة الرابعة بقيمة 70 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 15 مليون درهم.

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