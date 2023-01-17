«ملتقى أم القيوين للسياحة» ينطلق اليوم لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بالقطاع

أم القيوين (وام)

تحتضن إمارة أم القيوين اليوم «ملتقى أم القيوين للسياحة» الذي تنظمه دائرة السياحة والآثار بهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بالقطاع السياحي.

وثمن الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، دعم ورعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي لملتقى أم القيوين للسياحة، مشيراً إلى أن الملتقى انعكاس واضح لرؤية سمو ولي عهد أم القيوين بتعزيز مكانة أم القيوين كإحدى أفضل الوجهات السياحية وترسيخ منظومة استراتيجية تضمن مواصلة العمل مع كافة الشركاء في قطاع السياحة والضيافة والسفر. وذكر بأن الدائرة تعمل على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تعكس توجهات الحكومة من أجل الارتقاء بالقطاع السياحي لمستويات أكثر شمولية ومرونة وتحقيق النتائج المرجوة لرفع الأداء الاقتصادي بالإمارة، وتوفير تجربة سياحية متميزة لزوار الإمارة من خلال تطوير بنية تحتية متطورة وبيئة سياحية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية متنوعة ووجهات فريدة.