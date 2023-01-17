«جي 42» و«كي بي ام جي» توقعان اتفاقية للتحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت كي بي ام جي لوار جلف اتفاقية شراكة مع جي 42 كلاود، لتعزيز أطر التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات لوضع الحلول والمنتجات الخاصة بالتحول الرقمي.

وقع الاتفاقية إميليو بيرا، الرئيس التنفيذي لشركة كي بي ام جي لوار جلف، وطلال القيسي، الرئيس التنفيذي لـ جي 42 كلاود.

تمكن الشراكة بين كي بي ام جي لوار جولف وجي 42 كلاود القطاعين العام والخاص الشركات الكبيرة من الارتقاء بأعمالها باستخدام منصة حوسبة سحابية ذكية وآمنة من الجيل التالي.

وقال إميليو بيرا، الرئيس التنفيذي لدى كي بي ام جي لوار جلف: «إن الانتقال إلى التقنية السحابية يعد جانباً مهماً من جوانب التحول الرقمي. والشراكة بين الشركتين تتيح الكثير من الرؤى والتقنيات والخبرات العميقة لإدارة الحلول عبر السحابة وتمكين الشركات خلال رحلة التحول الرقمي».

من جانبه، قال طلال محمد القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 كلاود: « نتعاون مع كي بي ام جي لواِر جلف لنقدم للشركات مجموعة من الخدمات الجاهزة والتي تعتمد على السحابة».