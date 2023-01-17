هل تتجه البنوك المركزية لوقف سياسيات التشديد النقدي في 2023؟

دبي (الاتحاد)

بينما تتجه معدلات التضخم إلى الاعتدال خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد سباق طويل بقيادة الفيدرالي الأميركي لكبح جماح التضخم، وذلك عبر رفع غير مسبوق في معدلات الفائدة خلال العام الماضي، تشير التوقعات إلى أن البنوك المركزية باتت قاب قوسين أو أدنى من توقف مؤقت في دورات تشديد السياسات النقدية، وفقاً لتقرير التوقعات الكلية والاستثمارية لشركة إنفيسكو.

ووفقاً للتقرير، فإن الأسواق المالية باتت مدعوة إلى الانتقال إلى نظام التعافي تحسباً لإنهاء البنوك المركزية دورات تشديد سياساتها النقدية، والتي من المرجح أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق مرحلة من التعافي الاقتصادي.

ويتوقع سيناريو الحالة الأساسية لشركة إنفيسكو اعتدال معدلات التضخم، ما سيدفع البنوك المركزية إلى التوقف عن تشديد سياساتها النقدية بشكل مؤقت في منتصف عام 2023، فيما تتوقع الشركة تنامياً في الإقبال العالمي على المخاطرة بما يعكس عملية إعادة تسعير إيجابية لمخاطر الركود من حيث التوقيت أو المدة أو الحجم، مع استمرار تقييم التأثير الكامل لتشديد السياسة النقدية في السابق لفترات طويلة ومعدلات متغيرة.

وتقول كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق في شركة إنفيسكو: «النمو الاقتصادي العالمي حالياً هو دون الاتجاه العام، ويستمر بالتباطؤ، ومن المرجح أن يكون الانكماش العالمي متواضعاً، على الرغم من أن بعض الاقتصادات قد تتضرر أكثر من غيرها، لا سيما مع تنامي فرص حدوث ركود على المدى القريب في الولايات المتحدة وأوروبا. ونظراً لأننا قاب قوسين أو أدنى من توقف مؤقت في دورات تشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية، فمن المرجح أن تتطلع الأسواق المالية إلى الأمام وتبدأ في إطلاق مرحلة تعافٍ اقتصادي، ما يقود عادةً إلى تفوق أداء الأصول الخطرة».وأدى تضافر بعض العوامل مثل التوسع النقدي والمالي، والاضطرابات في سلسلة التوريد، والاضطرابات في سوق الطاقة والناجمة عن الحرب في أوكرانيا، إلى دفع التضخم إلى أعلى مستوياته في سنوات عدة، في الكثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.