السعودية تطلق صندوق الفعاليات الاستثماري لتمكين الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة
محمد بن سلمان
17 يناير 2023 15:08
أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسة سموه، وذلك بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
وترتكز الأهداف الاستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة، من خلال تطوير أكثر من 35 موقعاً فريداً بحلول عام 2030. وفق وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء.
وأضافت الوكالة أن الصندوق سيساهم في تطوير وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي المباشر بما يعادل 28 مليار ريال (7.45 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2045.