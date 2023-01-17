تفاهم بين «حرة مدينة مصدر» و«أمازون ويب سيرفيسز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة مصدر، مجمع البحث والتطوير المعتمد الوحيد في أبوظبي والوجهة الرائدة للابتكار، توقيع مذكرة تفاهم مع "أمازون ويب سيرفيسز" تهدف إلى دعم قدرات الشركات الناشئة عبر تزويدها بحلول سحابية رائدة وآمنة وقابلة للتطوير المستمر.

وستتيح الشراكة التي تم الإعلان عنها خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، للشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى برنامج Activate من "أمازون ويب سيرفيسز"، وهو برنامج يوفر الأدوات والموارد التي تحتاجها الشركات الناشئة لتوسيع نطاق ابتكاراتها وتسريعها.وبموجب هذه الشراكة، ستتاح للشركات الناشئة في المنطقة الحرة بمدينة مصدر فرصة الحصول على تمويل من برنامج Activateالتابع لـ "أمازون ويب سيرفيسز" بقيمة تصل إلى 100 ألف دولار، ودعم مالي من قبل برنامج Support أيضاً؛ كما ستحظى بدعم وتوجيه تقني من قبل مهندسي "سحابة أمازون ويب سيرفيسز" (AWS Cloud )، إضافة إلى الوصول إلى تدريب مكثف لضمان النجاح على الصعيدين التقني والتجاري. هذا بالإضافة إلى فرص متكررة لإجراء التجارب وبالتالي الارتقاء بأداء الأعمال بالتزامن مع خفض التكاليف المخصصة للأغراض التقنية.

وفي هذا السياق، قال أمير العوضي، مدير إدارة المنطقة الحرة بالإنابة في مدينة مصدر: "انسجاماً مع التطلعات والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، دأبت مدينة مصدر على إطلاق برامج مسرعات أعمال تهدف بالمقام الأول لتسهيل نمو الشركات الناشئة ومشهد ريادة الأعمال. ولا شك أن هذا التعاون مع 'أمازون ويب سيرفيسز' سيتيح لنا مواصلة دعم هذه الشركات وضمان امتلاك الشركات الناشئة التي تعمل انطلاقاً من المنطقة الحرة بمدينة مصدر لمساحة عمل آمنة ومفتوحة تتمتع بإمكانات واسعة. لاسيما وأن 'أمازون ويب سيرفيسز' تتفرد بامتلاك شهادات أمان وموثوقية أكثر من أي مزود خدمات سحابية آخر، ما يمنح عملاءنا راحة إضافية لا يمكن لأي منصة سحابية أخرى توفيرها".

هذا وتمتلك "أمازون ويب سيرفيسز" ما يزيد على 200 خدمة متكاملة للحوسبة؛ وحلول التخزين؛ وقواعد البيانات؛ والشبكات؛ والتحليلات؛ وتعلم الآلة؛ والذكاء الاصطناعي؛ وإنترنت الأشياء؛ والأجهزة المتحركة؛ والأمن، والواقع الهجين والافتراضي والمعزز؛ والوسائط؛ وتطوير ونشر وإدارة التطبيقات.

من جهته، قال فويتشخ باجدا، مدير عام "أمازون ويب سيرفيسز" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "سيسهم هذا التعاون مع المنطقة الحرة بمدينة مصدر بإثراء برامج المسرعات الأعمال التابعة، ويدعمها بخبرات وتقنيات موثوقية وعالية المرونة. الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الشركات الناشئة ويساعدها على تحقيق طموحاتها المستقبلية من خلال الابتكار التكنولوجي، ودعم توسع ونمو أعمالها على المدى البعيد. ولا شك أن برنامج Activate التابع لنا سيشكل إضافة نوعية لهذه الشركات وسيتيح لها التوسع بسلاسة بفضل ما يوفره من بنية سحابية عالمية المستوى وأدوات وموارد مخصصة".

جدير بالذكر أن المنطقة الحرة بمدينة مصدر تعتبر مقراً لأكثر من 1000 شركة تعمل في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل، وحلول تخزين الطاقة، وتحسين كفاءة استهلاك المياه، والصحة، والزراعة، والفضاء والتنمية الحضرية المستدامة.

كما أن مذكرة التفاهم الجديدة ما بين "أمازون ويب سيرفيسز" والمنطقة الحرة بمدينة مصدر تعتبر امتداداً للاتفاقيات التي تم إبرامها سابقاً، بما في ذلك مذكرة التفاهم الموقعة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (COP27) لإطلاق محطة عالمية جديدة للتبادل المعرفي ضمن برنامج مسرعات الطاقة النظيفة 3.0 في مدينة مصدر خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28).

وبرنامج "أمازون ويب سيرفيسز" لمسرعات الطاقة النظيفة 3.0 يدعم الابتكارات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة من خلال برامج توجيهية فريدة وسبل تواصل وشراكات ابتكارية، دون اشتراط الحصول على حصص في الشركات الناشئة.