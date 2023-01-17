الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«المالية» توقع مذكرة تفاهم مع مجلس المناطق الحرة بدبي

«المالية» توقع مذكرة تفاهم مع مجلس المناطق الحرة بدبي
17 يناير 2023 14:01

دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية اليوم مذكرة تفاهم مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي يعتمدها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك في فندق الريتز كارلتون دبي.وقع مذكرة التفاهم عن جانب وزارة المالية، يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وعن جانب مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي الدكتور محمد الزرعوني الأمين العام للمجلس، وحضر توقيع المذكرة عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتعليقاً على ذلك، أكد يونس حاجي الخوري حرص وزارة المالية على تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وبما يضمن امتثال كافة الجهات الحكومية للمعايير والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ويحقق العدالة والشفافية لدافعي الضرائب سواء كانوا من الشركات أو الأفراد.
وقال: «تحرص وزارة المالية بصورة مستمرة على توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية لتعزيز استقرار وشفافية المناخ المالي في الدولة، وبما يساهم في ترسيخ موقع دولة الإمارات المتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية ويساهم في رفع تدفق الاستثمارات الخارجية للدولة.»
بدوره، نوّه الدكتور محمد الزرعوني بالإجراءات النوعية والمستمرة لترسيخ المكانة الدولية المتميزة لدبي ودولة الإمارات وجهة عالمية مفضّلة للاستثمارات والشركات وتعزيز موقعها الريادي على المؤشرات الدولية للامتثال والشفافية وسهولة مزاولة الأعمال وتكامل بنيتها التنظيمية مع بيئتها الجاذبة للاستثمار.
وأكّد الزرعوني على أهمية تبادل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي المعلومات للأغراض الضريبية مع وزارة المالية، لما لذلك من دور في تعزيز التجربة الريادية لهذه المناطق كمحرّك أساسي لاقتصاد المستقبل المرن والمستدام.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيزود مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي المعلومات الضريبية اللازمة لوزارة المالية، بما يتماشى مع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات مع الدول الأخرى، ومع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشفافية وتبادل المعلومات من قبل المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير التي حددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة.

أخبار ذات صلة
«المالية» تواصل برنامج التوعية بضريبة الشركات
الإمارات وإسرائيل تعززان التعاون المالي وتشجيع الابتكار
وزارة المالية
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
طلاب مدارس يقرؤون داخل مكتبة في بلدة دارا أدامخل (أ ف ب)
عربي ودولي
«التعليم الرقمي» ملاذ الأفغانيات لتحقيق حلم الدراسة الجامعية
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©