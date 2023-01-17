«دبي المالي» يختتم مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك

دبي (الاتحاد)

نجح مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين 2023 في نيويورك في استقطاب العديد من مؤسسات الاستثمار العالمية الرائدة التي تتّخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرًا لها، والتي أكّدت ثقتها الكبيرة بأسواق رأس المال في دبي، كما أظهر المؤتمر حرص المستثمرين الدوليين على تعزيز حضورهم في السوق.تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع «بنك أوف أميركا» يومي 12 و13 يناير الجاري، بمشاركة 3 شركات مدرجة حديثًا في أسواق رأس المال في دبي وهي: سالك، وإمباور، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بالإضافة إلى شركة إعمار العقارية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وأمانات، وإعمار للتطوير، وشركة سوق دبي المالي، وموانئ دبي العالمية، وأرامكس.

واشتمل الحدث على 82 اجتماعاً فردياً مع مسؤولين بارزين في 35 صندوقاً استثمارياً عالمياً تدير أكثر من 1 تريليون دولار من الأصول.

وتعليقًا على نجاح المؤتمر، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»: «يكتسب سوق دبي المالي حضوراً عالمياً أكثر من أي وقت مضى بفضل المشاركة النشطة والفعالة للمستثمرين الدوليين في سوق رأس المال لدينا، حيث استحوذوا على ما يقارب 49% من نشاط التداول وبلغت ملكيتهم 19% من إجمالي القيمة السوقية خلال العام 2022. ويحظى سوق رأس المال في دبي بطلب متزايد على المشاركة في الاكتتابات العامة، الأمر الذي عكسته مؤخراً قصص النجاح التي شهدتها إدراجاتنا الأخيرة، مثل: هيئة كهرباء ومياه دبي، وتيكوم، وسالك، وإمباور، وتعليم. في ضوء ذلك هناك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الدوليين بتعزيز حضورهم في أسواقنا».

وأضاف: «يظهر نجاح المؤتمر من خلال عدد المؤسسات المُشاركة وعدد الاجتماعات، الأمر الذي يعكس الطلب الاستثماري القوي إزاء أسواق المال في دبي، فيما تمضي الإمارة قُدمًا لتنفيذ خطتها لتطوير الأسواق المالية وزيادة أنشطة التداول والاستثمار من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.»

من جهتها أشادت الشركات المشاركة بالمؤتمر باعتباره فرصة فريدة لإبراز التطوّرات التي تشهدها في أعمالها واستراتيجيات نموّها، أمام مجموعة واسعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية الناشطة في قطاعي الأسهم واستثمارات الدخل الثابت.

من ناحيته قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «سعدنا بمشاركة الهيئة في الجولة الترويجية التي تم تنظيمها برعاية سوق دبي المالي في نيويورك لنخبة من المستثمرين، حيث أكدنا مواصلة الهيئة إحراز تقدم كبير في تنفيذ استراتيجيتها التي تركّز على تحقيق النمو المستدام مع تقليل البصمة البيئية وضمان تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، ونود التأكيد أن الهيئة في طريقها للإعلان عن أفضل أداء مالي لسنة كاملة في تاريخها، ولدينا اعتقادٌ راسخ أن دبي وأسواقها المالية، تشكل الوجهة المثلى للاستثمار في مختلف القطاعات.»

من جانبه قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «يسر البنك المشاركة في سلسلة مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين والتي توفر لنا فرصة متميزة للالتقاء مباشرة بالمستثمرين واستعراض أداء المجموعة وآفاقها المستقبلية. لقد رسخت مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين مكانتها في المجتمع الاستثماري العالمي باعتبارها منصة منتظمة وفعالة للتواصل مع الشركات المدرجة في دبي».

من ناحيته أكد إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك، خلال مشاركته في المؤتمر: «يعد هذا الحدث منصة مهمة تجمع بين المستثمرين الدوليين، حيث نشهد من خلالها الثقة المتزايدة والإقبال على الانضمام إلى سوق دبي المالي الذي يسجل معدلات نمو قوية، وهذا ما لمسناه في الشركة من خلال الطلب العالي على أسهم»سالك«، ويؤكد ثقة المستثمرين في أسواق دبي المالية، وقوة ومتانة الشركة، إضافة إلى الإطار التنظيمي الفعال للشركة ونموذج أعمالها القوي، وهو ما سيتيح لها البقاء في صلب خطط التوسع لقطاع الطرق والمواصلات بما يدعم النمو الاقتصادي للإمارة عموماً.»

بدوره، قال أرشد غفور، رئيس بنك أوف أميركا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «كان عام 2022 تحولياً بالنسبة لسوق دبي المالي، حيث شهد العديد من الاكتتابات العامة الأولية التي أعادت تركيز اهتمام المستثمرين على صفقات الاكتتاب القيمة في دبي. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب في جميع هذه الاكتتابات، ومن بينها واحدة من أكبر الاكتتابات العامة لهذا العام، المستوى المستهدف بشكل كبير وهو مؤشر واضح على قوة الطلب الاستثماري في دولة الإمارات. كما يؤكد التركيز المستمر من المستثمرين العالميين والإقليميين على جاذبية ومرونة السوق الإماراتية مقارنةً بالأسواق الأخرى حول العالم. وقد شارك»بنك أوف أميركا«في العديد من الاكتتابات العامة في دولة الإمارات، وسيواصل توجيه انتباه المستثمرين إلى منصة سوق دبي المالي لاغتنام الفرص المجزية عبر القطاعات كافة».