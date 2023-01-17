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الذهب يخسر في التعاملات الفورية

سبائك من الذهب
17 يناير 2023 10:33

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر نحو 4.5 دولار في المعاملات الفورية. ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.5 دولار لتصل إلى 1910.9 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "10:05 صباحاً بتوقيت الإمارات".

في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.44% تعادل 8.5 دولار لتصل إلى 191913.2دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.25% إلى 24.31 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.29% إلى 1067.85 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.09% إلى 1754.53 دولار.

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المصدر: وام
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