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الاقتصادي

الاحتياطيات الدولية لمصارف الإمارات تقفز 27.3% إلى 215 مليار دولار

الاحتياطيات الدولية لمصارف الإمارات تقفز 27.3% إلى 215 مليار دولار
17 يناير 2023 02:02

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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قفز صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي «البنوك والمصرف المركزي» بنسبة 27.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022 ليرتفع بقيمة 170 مليار درهم جديدة لتتجاوز 791 مليار درهم (215.4 مليار دولار أميركي) بنهاية أكتوبر 2022، مقارنة مع 621 مليار درهم (169 مليار دولار أميركي) في نهاية عام 2021، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
ويعتبر مستوى الاحتياطي للقطاع المصرفي الإماراتي  بالعملات الأجنبية الذي يتجاوز 215 مليار دولار هو أعلى مستوى في تاريخ القطاع، ويؤكد متانة القطاع المصرفي الإماراتي وقوته وملاءته المالية، وقدرته على تلبية الطلب على الإقراض والتمويل في السوق المحلية، من جهة، وتغطية كافة التزامات البنوك والدولة تجاه الشركاء الخارجيين، من  جهة أخرى.
وأظهرت البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية زاد بأكثر من 11 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة مع رصيدها بشهر سبتمبر الذي يسبقه، حيث كانت تبلغ 780 مليار درهم.
ويستحوذ مصرف الإمارات المركزي على 426 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، (تعادل 116 مليار دولار أميركي) ويتجاوز هذا المستوى من الاحتياطيات الحد الأدنى  الإلزامي المطلوب للاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي بنحو 98 مليار درهم، بنهاية أكتوبر 2022.
وتؤكد مؤشرات الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي والبنوك قوة الاقتصاد الوطني الإماراتي، وارتفاع مستويات تنافسيته في العلاقة  التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية، كما تظهر قوة جاذبية السوق المحلية لرأس المال وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، كما تعزز الثقة بالبنوك العاملة بالدولة، باعتبارها مؤسسات مالية عالمية مرموقة تستحوذ على ثقة المودعين والمستثمرين.
ويحتفظ القطاع المصرفي الإماراتي بغالبية احتياطياته الدولية بالدولار الأميركي، أو بسندات وأوراق مالية مقومة بالدولار الأميركي، بسبب الربط بين الدرهم والدولار، وكانت السنة الماضية قد شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الفائدة على الدولار الأميركي تبع ذلك رفع بنفس المستوى لأسعار الفائدة على الدرهم الإماراتي، الأمر الذي زاد جاذبية الودائع المصرفية للمستثمرين والشركات وعملاء البنوك عامة.
ويعتبر القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة موجودات إجمالية تتجاوز 3.615 تريليون درهم، ويتكون من 22 بنكاً محلياً و38 بنكاً أجنبياً، كما هو في نهاية أكتوبر 2022.

مصارف الإمارات
الإمارات
المصارف الإماراتية
القطاع المصرفي
القطاع المصرفي الإماراتي
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