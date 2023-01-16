«دبي للسلع المتعددة» يطلق منظومةً جديدةً للتجارة الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، منظومة جديدة للتجارة الإلكترونية، للاستفادة من الزخم المتزايد الذي يشهده القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتوقع أن ترتفع قيمته من نحو 32 مليار دولار حالياً إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأوضح المركز الذي يحتضن حالياً أكثر من 290 شركة ناشطة في قطاع التجارة الإلكترونية، أن المنظومة الجديدة، ستسهم في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في هذا القطاع على اغتنام فرصة مباشرة أعمالهم انطلاقاً من موقع متميّز يتيح لهم سهولة الوصول إلى مساحات العمل وخدمات إنجاز وتنفيذ الطلبات وغيرها من خيارات التوصيل.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «إن تسارع وتيرة التحوّل الرقمي في جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة ككل، يُعد محركاً رئيسياً وراء نمو قطاع التجارة الإلكترونية الذي يزدهر بمعدلات غير مسبوقة، وهو ما يواكبه زخم وتوسع كبيرين في أصعدة وتوجهات مختلفة، مثل زيادة عدد مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الذين يروّجون للمنتجات عبر قنواتهم وحساباتهم».