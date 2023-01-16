الثلاثاء 17 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

تحديثات جديدة لنظام بيوت العطلات برأس الخيمة

تحديثات جديدة لنظام بيوت العطلات برأس الخيمة
17 يناير 2023 01:57

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تحديثات جديدة لنظام بيوت العطلات في رأس الخيمة؛ بهدف تبسيط عملية حصول المالكين والمشغلين على التصاريح اللازمة، وتحويل وحداتهم السكنية إلى بيوت عطلات مثالية لزوار إمارة رأس الخيمة.
وتأتي التحديثات في إطار جهود الإمارة لمواصلة تنويع وتوسيع خيارات الإقامة الحالية لديها من فنادق ومنتجعات ذات تصنيف أربع وخمس نجوم، وتعزيز المساعي نحو تحقيق اقتصاد سياحي مستدام، يعود بالفائدة على المستثمرين والمجتمع ككل.
وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «نشهد إقبالاً متزايداً من الضيوف والزوار على حجوزات الإقامة في الإمارة، الأمر الذي دفعنا للقيام بتحديث نظام تأجير بيوت العطلات بهدف تسهيل عمليات التسجيل، وتنظيم التصاريح بالنسبة لمالكي البيوت، بما يتماشى مع رؤيتنا إلى تعزيز قطاع السياحة والضيافة المتنوع».

بيوت العطلات
رأس الخيمة
الإمارات
هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
الإمارات
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
اليوم 16:15
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
اليوم 16:03
الليدي غيلدا ليڤي: الشيخة فاطمة نموذج استثنائي لقائدة ملهمة حققت نقلة نوعية في مسيرة العمل النسائي
الإمارات
الليدي غيلدا ليڤي: الشيخة فاطمة نموذج استثنائي لقائدة ملهمة حققت نقلة نوعية في مسيرة العمل النسائي
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©