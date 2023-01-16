تحديثات جديدة لنظام بيوت العطلات برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تحديثات جديدة لنظام بيوت العطلات في رأس الخيمة؛ بهدف تبسيط عملية حصول المالكين والمشغلين على التصاريح اللازمة، وتحويل وحداتهم السكنية إلى بيوت عطلات مثالية لزوار إمارة رأس الخيمة.

وتأتي التحديثات في إطار جهود الإمارة لمواصلة تنويع وتوسيع خيارات الإقامة الحالية لديها من فنادق ومنتجعات ذات تصنيف أربع وخمس نجوم، وتعزيز المساعي نحو تحقيق اقتصاد سياحي مستدام، يعود بالفائدة على المستثمرين والمجتمع ككل.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «نشهد إقبالاً متزايداً من الضيوف والزوار على حجوزات الإقامة في الإمارة، الأمر الذي دفعنا للقيام بتحديث نظام تأجير بيوت العطلات بهدف تسهيل عمليات التسجيل، وتنظيم التصاريح بالنسبة لمالكي البيوت، بما يتماشى مع رؤيتنا إلى تعزيز قطاع السياحة والضيافة المتنوع».