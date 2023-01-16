7.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات، أمس الاثنين، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 7.4 مليار درهم، وسط سيولة ناهزت 4.8 مليار درهم بعد تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «العالمية القابضة».

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.218 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.225 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.644 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و580.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 4.798 مليار درهم موزعة بواقع 4.595 مليار درهم في سوق أبوظبي و203.04 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 277.9 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 19.2 ألف صفقة.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «العالمية القابضة» لعدد 8.3 مليون سهم بقيمة جاوزت 3.37 مليار درهم بسعر 406 دراهم للسهم الواحد. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.62% ليغلق عند 10213.96 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.52% ليغلق عند 10263.97 نقطة، ونما مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.3% تعادل 9.98 نقطة ليقفل عند 3333.94 نقطة، محققاً بذلك أعلى مستوياته منذ بداية العام الجاري.