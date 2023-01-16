«الاتحاد للطيران» إلى كوبنهاجن ودسلدورف أكتوبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد للطيران» إطلاق وجهات جديدة تربط أبوظبي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن ومدينة دوسلدورف في ألمانيا، ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل.

وقالت الناقلة، إنها ستشغل أربع رحلات أسبوعياً إلى كوبنهاجن وثلاث رحلات أسبوعياً إلى دوسلدورف، باستخدام عبر طراز «بوينج 787 دريملاينر»، لتوفير أفضل تجربة سفر مريح في الأجواء من خلال 28 مقعداً على درجة الأعمال و262 مقعد على الدرجة السياحية.

وقال أنطونوالد نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»: متحمسون لإطلاق أولى رحلاتنا إلى الدنمارك والتوسع في شبكتنا وإضافة وجهة أخرى للاتحاد في ألمانيا، وبذلك نوفر مزيداً من خيارات السفر لضيوفنا بين أبوظبي وأوروبا.. وستقلع رحلاتنا الجديدة في فصل الشتاء هذا العام، وهو الوقت الأنسب للاستمتاع بشواطئ أبوظبي الرائعة ومرافقها الترفيهية عالمية المستوى وإرثها الثقافي الزاخر، بالإضافة لكونه الوقت الأمثل لتجربة أجواء أوروبا الشتوية الجذابة.