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«طيران الإمارات» تستأنف خدماتها إلى شنغهاي وبكين

«طيران الإمارات» تستأنف خدماتها إلى شنغهاي وبكين
17 يناير 2023 01:58

 دبي (الاتحاد)

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أعلنت «طيران الإمارات» خططها لتكثيف عملياتها في الصين قبيل السنة القمرية الجديدة استجابة للطلب القوي على السفر، وتعزيز الاتصال ببواباتها الثلاث: جوانزو وشنغهاي وبكين، مع إعادة فتح البلاد حدودها، وتخفيف قيود الدخول المتعلقة بالجائحة.
وقالت الشركة، إنها ستستأنف خدمة الركاب إلى شنغهاي، كبرى مدن الصين، اعتباراً من 20 يناير الجاري برحلتين أسبوعياً بطائرة «إيرباص A380»، قبل أن تزيد هذه الخدمة إلى أربع رحلات أسبوعياً بطائرة «بوينج 777-300ER»، مقسمة بتوزيع الدرجات الثلاث اعتباراً من 2 فبراير المقبل، لتصبح يوميةً من دون توقف بحلول 1 مارس 2023.
وكشفت الشركة عن ترقية خدماتها بين دبي وجوانزو من 4 رحلات في الأسبوع، لتصبح رحلة يومية من دون توقف بـ«طائرة A380»، اعتباراً من 1 فبراير المقبل، بالإضافة إلى استئناف خدماتها إلى العاصمة الصينية بكين يومياً من دون توقف اعتباراً من 15 مارس 2023، وبذلك ترتفع عمليات الشركة في السوق الصينية إلى 21 رحلة أسبوعياً، ما يوفر مزيداً من الخيارات والمرونة للسياح ورجال الأعمال، ويساهم في انتعاش السياحة في الصين.

طيران الإمارات
شنغهاي
بكين
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