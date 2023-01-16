«أيميا باور» توقع عقد بناء محطة للطاقة الشمسية في كوت ديفوار

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أيميا باور الإماراتية أمس على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة اتفاقية مع وزارة المناجم والبترول والطاقة في كوت ديفوار لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وفق نظام البناء والتشغيل والتملك والتحويل (BOOT) لإنتاج 50 ميجاوات من الكهرباء، باستثمارات 60 مليون دولار.

وقع الاتفاقية كل من معالي مامادو سانجافوا وزير المناجم والبترول والطاقة بكوت ديفوار وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور، بحضور معالي تيموكو ميلييت كوني نائب رئيس كوت ديفوار وعدد من الوزراء.

وقال حسين جاسم النويس في بيان إن هذه المحطة في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد، ما يسهم في دعم تنفيذ خطط التنمية الطموحة التي تسعى إليها الدولة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن المشروع يقع في مدينة بوندوكو في المنطقة الشمالية الشرقية من جونتوجو، على بعد 420 كم شمال شرق أبيدجان المركز الاقتصادي لجمهورية كوت ديفوار، حيث من المتوقع أن توفر المحطة عند تشغيلها طاقة نظيفة لنحو 350 ألف شخص، موضحاً أن الشركة وقعت اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً مع شركة كوت ديفوار للكهرباء المسؤولة عن تشغيل قطاع الكهرباء في الدولة.