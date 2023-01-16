«المشرق» يقدم الخدمات المصرفية الرقمية في باكستان

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك «المشرق»، حصوله على ترخيص للبدء في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية في باكستان، بموجب الإطار التنظيمي الرقمي الصادر عن بنك الدولة الباكستاني.

وسيفتتح «المشرق» عملياته المصرفية الرقمية بفريق من نخبة الخبراء المصرفيين والمهندسين متعدّدي الثقافات، وبدعم من قدرات المشرق نيو، وتطبيقات التكنولوجيا العالمية، بهدف تلبية احتياجات العملاء المتنامية في باكستان.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»: «يُمثل دخولنا إلى القطاع المصرفي في باكستان عبر الحلول المصرفية الرقمية لحظة حاسمة في خطط التوسع الإستراتيجي للمشرق. ونحن واثقون بقدرتنا على الاستفادة من البنية التحتية المالية القوية في باكستان حاليًا، لتعزيز تجربتها المصرفية إلى حدّ كبير، من خلال تقديم حلول تركز على تلبية احتياجات العملاء من خلال منتجاتنا وخدماتنا».

وقال فرناندو موريلو رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: «مع الحصول على ترخيص الخدمات المصرفية الرقمية في باكستان، يلتزم«المشرق»بتحقيق القيمة والشمول المالي للعملاء، وتعزيز القطاع المصرفي المزدهر في البلاد».