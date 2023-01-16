سلطة دبي للخدمات المالية تطلق خطة عمل جديدة

دبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، خطة عملها لعامي 2023/2024، التي تستهدف تعزيز البيئة التنظيمية المواتية للشركات، بما يسهم في استمرار إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ سمعتها كمركز خدمات مالية تقدمي يتمتع بالتنظيم الجيد.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: «إن خطة العمل لسلطة دبي للخدمات المالية 2023/2024 تستند إلى التزامنا بالمعايير الدولية، والتنظيم عالي الجودة وتطبيق أفضل الممارسات لدعم النمو المستمر لمركز دبي المالي العالمي واقتصاد دبي ودولة الإمارات». وأضاف: تواصل قيادتنا ارتقاءها بالرؤية الحكيمة التي تركز على المستقبل للحفاظ على رفاه وازدهار الدولة، وإن الوضوح والأهداف الكامنة من هذه الرؤية هما العون لنا لفهم دورنا الحقيقي والدور الذي يجب أن نؤديه، بينما تتجه سلطة دبي للخدمات المالية نحو الذكرى السنوية العشرين لتأسيسها.

وكجزء من خطة العمل الجديدة، ستواصل سلطة دبي للخدمات المالية العمل على العديد من المشاريع الرئيسية التي تشمل مواضيع استراتيجية مختلفة. كما ستواصل السلطة العمل على تعزيز إطار سياستها من خلال تنفيذ المعايير الدولية، والاستمرار بتطوير عملية دعم جهات وأسواق التداول، وتعزيز نظامها لحماية أصول العملاء للحفاظ على نزاهة قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال مكافحة الجريمة المالية من الأولويات الرئيسية لسلطة دبي للخدمات المالية، حيث تواصل السلطة دعمها للسلطات الاتحادية لتنفيذ التوصيات الناشئة عن التقييم المشترك لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أجرته مجموعة العمل المالي(فاتف) في عام 2020.