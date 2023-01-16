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تقرير: سوق السندات الخضراء يسرع أجندة الحياد المناخي

تقرير: سوق السندات الخضراء يسرع أجندة الحياد المناخي
17 يناير 2023 01:39

دبي (الاتحاد)

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شهدت إصدارات الصكوك الخضراء والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً رغم النقص النسبي في تنظيم الأدوات المالية الخضراء، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة بوسطن كونسلتينج جروب، الذي توقع أن يسهم سوق السندات الخضراء في تسريع أجندة الحياد المناخي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي إصدار الديون المرتبطة بالاستدامة في المنطقة شهد زيادة بأكثر من أربع مرات خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، لافتاً إلى أنه وفي هذه المراحل المبكرة من التحول المناخي، هناك حاجة ماسة لرأسمال صبور وعالي المخاطر للاستثمار في القطاعات التي تعتمد في مساراتها لإزالة الكربون على التقنيات التي لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، مثل الحديد والصلب والنقل البري الثقيل والشحن.

الشرق الأوسط
الحياد المناخي
الإمارات
الصكوك الخضراء
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