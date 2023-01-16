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الاقتصادي

9 ملايين شهادة للطاقة النظيفة خلال المزاد الأخير لـ«كهرباء الإمارات»

9 ملايين شهادة للطاقة النظيفة خلال المزاد الأخير لـ«كهرباء الإمارات»
17 يناير 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، أن مزاد الربع الأخير من عام 2022 لشهادات الطاقة النظيفة، والذي أقيم في ديسمبر 2022، كان الأكثر نجاحاً منذ إطلاق المخطط، حيث تم بيع أكثر من 9 ملايين شهادة لمختلف الجهات العاملة في أبوظبي ضمن قطاعات وصناعات مختلفة.
وتعتبر شهادات الطاقة النظيفة شهادات رقمية قابلة للتداول، وصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، وتُعدُّ الشهادات حالياً الآلية الوحيدة في أبوظبي لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة. 
وقالت الشركة في بيان، إن مخطط شهادات الطاقة النظيفة مبادرة استراتيجية أطلقتها دائرة الطاقة - أبوظبي وتتيح للشركات العاملة في أبوظبي القدرة على اعتماد نظام لتوثيق مصادر إنتاج واستهلاك الطاقة النظيفة، ودعم خطة التحول نحو نظام مستدام وخالٍ من الكربون في الدولة، بما يتماشى مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «بعد الذكرى السنوية الأولى لإطلاق مخطط شهادات الطاقة النظيفة في سبتمبر الماضي، تعدُّ نتائج مزاد الربع الأخير من عام 2022 دليلاً واضحاً على استمرارية نجاح المخطط في تمكين الجهات الرئيسية في أبوظبي من إزالة الكربون خلال استهلاكهم للكهرباء. يشهد هذا المخطط المبتكر تطوراً سريعاً، ويستمر في استقطاب المزيد من الشركات من مختلف القطاعات لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الخاصة بها. ومع استضافة العاصمة أبوظبي لأسبوع أبوظبي للاستدامة، تفخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بدعم تحقيق أهداف إزالة الكربون في الدولة بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. إننا نثق بقدرة مخطط شهادات الطاقة النظيفة على استمرارية الازدهار على مدار 2023، حيث تسعى العديد من الجهات الرئيسية لاعتماد هذا البرنامج المعتمد دولياً لدعم أهداف الاستدامة الخاصة بها».

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شركة مياه وكهرباء الإمارات
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أبوظبي
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