محمد كركوتي يكتب: خوف متزايد من ديون آسيوية

تؤرق الديون المتعاظمة في آسيا الحكومات في هذه المنطقة التي تواجه مرحلة من تراجع النمو ربما ستستمر لعدة سنوات، إذا لم تنجح «المواجهة» الراهنة على صعيد إعادة الاقتصادات الآسيوية إلى مساراتها، التي كانت عليها قبل عام 2020. والهم الذي تواجهه آسيا، هو نفسه الذي تواجهه كل المناطق حول العالم تقريباً، ويتركز في الموجة التضخمية العاتية التي لا تبدو لها نهاية قريبة، وفي ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي والعملات العالمية الرئيسة الأخرى.

وبالرغم من أن الديون السيادية تشمل البلدان المتقدمة والناشئة وتلك التي توصف بالأشد فقراً، إلا أنها على الجانب الآسيوي تحديداً، ترفع من مؤشرات القلق أكثر، وتطرح تساؤلات متعددة من أبرزها تلك التي تختص بالنمو والقدرة على إدارة الديون، وتحمل تكاليفها في كل بلد.

والتحذيرات الأخيرة لمحافظ البنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس، من مغبة الضغوط الآتية من الديون في منطقة جنوب آسيا على وجه الخصوص، زادت من قتامة المشهد العام على هذه الساحة، خصوصاً مع اقتراب عدد كبير من الدول الآسيوية (وحتى الغربية، بما فيها نصف دول أوروبا)، من الدخول في دائرة الركود بصرف النظر عن مستوياته بين دولة وأخرى. وبالمحصلة سيدخل ما يزيد على ثلث اقتصاد العالم هذه الدائرة فعلاً، وفق تأكيدات صندوق النقد الدولي، الذي يرى أن التفكير بوقف رفع الفائدة هنا وهناك، وخصوصاً على الساحة الأميركية سيعمق أزمة التضخم أكثر وأكثر. بمعنى آخر، لا مكان لدعوة سياسة التيسير النقدي قريباً. فـ«المال الرخيص» لن يعود حقاً ربما إلى نهاية العقد الحالي.

المشكلة تزداد حدة في منطقة جنوب آسيا، لأن دولها مرتبطة بعلاقات تجارية كثيرة فيما بينها، ما يعني أن تفاقم أزمة الديون سيؤثر بوتيرة قوية على المشهد العام. فقد ارتفع حجم الديون في المنطقة المشار إليها خلال العام 2022 إلى 9.3 تريليون دولار، من 8.2 تريليون دولار في عام 2019، مع التأكيد أن المشكلة تواجه تفاقماً أكبر في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل. وفي العام الماضي كانت سيريلانكا أولى الدول التي تخلفت عن السداد، في الوقت الذي تنخفض فيه الاحتياطيات من القطاع الأجنبي في غالبية البلدان، بحيث وصل في باكستان مؤخراً إلى 5.6 مليار دولار فقط! كل هذا يزيد من القلق حول الديون الآسيوية بشكل عام، وديون جنوب القارة على وجه الخصوص.

لا نمو يذكر في المنطقة المشار إليها، ووتيرة رفع الفائدة في الولايات المتحدة، تزيد من أعباء الديون المتراكمة، ولاسيما أن معظمها مقوم بالعملة الأميركية، وعدد من العملات الصعبة الأخرى. وعلى هذا الأساس، لا شك في أن المؤسسات الدولية المعنية بمتابعة الاقتصاد العالمي، باتت تنظر إلى المشهد العام في جنوب آسيا من ناحية الديون، ليس بقلق شديد فحسب، بل بحالة من الرعب أيضاً، خصوصاً إذا ما تخلفت دول عن السداد في العام الجاري.