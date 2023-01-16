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الاقتصادي

سهيل المزروعي ووزير فرنسي يبحثان التعاون في مجال الطاقة

سهيل المزروعي خلال اللقاء
16 يناير 2023 23:57

التقى معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، معالي أنياس بانييه روناشير، وزيرة الانتقال في مجال الطاقة في فرنسا على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه أبوظبي وذلك تعزيزاً لأواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في مجالات العمل المناخي وقطاعات الطاقة خاصة النظيفة منها. ناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتحديات المستقبلية والفرص المرتبطة بقطاع الطاقة والعمل المناخي، وأوجه التعاون المشترك بشأن تطوير التشريعات المرتبطة بتلك القطاعات الحيوية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين، الأمر الذي يسهم في رسم ملامح خمسين عاماً مقبلة من التطلعات الطموحة، ويرسخ مكانة الإمارات وريادتها العالمية في مختلف المجالات.

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المصدر: وام
أسبوع أبوظبي للاستدامة
سهيل المزروعي
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