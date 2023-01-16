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الاقتصادي

تراجع النفط لأول مرة منذ 8 جلسات تداول

تخفيف قيود كوفيد في الصين تصعد بسعر النفط
16 يناير 2023 13:26

 سنغافورة  (د ب أ)
 تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط لأول مرة منذ 8 جلسات تداول في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، في ظل المؤشرات المعقدة للطلب العالمي، مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني من ناحية وتباطؤ الاقتصاد في أجزاء أخرى من العالم. 

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تراجع نحو 79 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بأكثر من 8% خلال الأسبوع الماضي. 

وتخلت الصين عن القيود الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا في أواخر العام الماضي، بعد استمرار هذه القيود نحو عامين، مما عزز الآمال في تعافي الطلب على الطاقة في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. 

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وتذبذبت أسعار  النفط الخام منذ بداية العام الحالي، حيث تراجعت بشدة في بداية العام، قبل أن تبدأ دورة ارتفاع استمرت حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة، لتستهل تعاملات الأسبوع الجديد اليوم بتراجع. 

وإلى جانب رفع إجراءات مكافحة كورونا في الصين، استفادت أسعار النفط في الأسبوع الماضي من توقعات تباطؤ وتيرة زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في ضوء البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي تتيح لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي التخفيف من حدة تشديد السياسة النقدية الرامية إلى كبح جماح التضخم الأمريكي. 

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 0.7% إلى 79.30 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.8% إلى 84.64 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل. 

أسعار النفط
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