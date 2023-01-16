الذهب يتراجع عن ذروة تسعة أشهر

لندن (رويترز) -

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في قرابة تسعة أشهر والتي بلغتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين مع تعويض الدولار لخسائره لكن توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ أبقت على جاذبية المعدن الأصفر.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1916.26 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0754 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار 1929 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أبريل.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1919.90 دولار.

واستعاد مؤشر الدولار قوته مما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية رهانا أقل جاذبية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرة الرفع إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ويتوقع معظم المتعاملين أن يرفعها 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل الذي يعقده يومي 31 يناير وأول فبراير.والذهب أصل لا يدر عائدا، وبالتالي يميل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.

وسيراقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

وعلى صعيد المعادن النفسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.28 دولار بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1061.88 دولار كما انخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1765.96 دولار.