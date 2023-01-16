الثلاثاء 17 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الذهب يتراجع عن ذروة تسعة أشهر

سبائك الذهب
16 يناير 2023 13:22

لندن (رويترز) -
تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في قرابة تسعة أشهر والتي بلغتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين مع تعويض الدولار لخسائره لكن توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ أبقت على جاذبية المعدن الأصفر.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1916.26 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0754 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار 1929 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أبريل.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1919.90 دولار.
واستعاد مؤشر الدولار قوته مما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية رهانا أقل جاذبية.
ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرة الرفع إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر. 

أخبار ذات صلة
الذهب يخسر في التعاملات الفورية
الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته منذ مطلع مايو

ويتوقع معظم المتعاملين أن يرفعها 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل الذي يعقده يومي 31 يناير وأول فبراير.والذهب أصل لا يدر عائدا، وبالتالي يميل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.
وسيراقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.
وعلى صعيد المعادن النفسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.28 دولار بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1061.88 دولار كما انخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1765.96 دولار. 

أسعار الذهب
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
الإمارات
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
اليوم 16:15
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
اليوم 16:03
الليدي غيلدا ليڤي: الشيخة فاطمة نموذج استثنائي لقائدة ملهمة حققت نقلة نوعية في مسيرة العمل النسائي
الإمارات
الليدي غيلدا ليڤي: الشيخة فاطمة نموذج استثنائي لقائدة ملهمة حققت نقلة نوعية في مسيرة العمل النسائي
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©