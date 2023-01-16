الثلاثاء 17 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

انطلاق الندوات التعريفية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز

انطلاق الندوات التعريفية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز
16 يناير 2023 12:31

أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت اليوم أولى الندوات التعريفية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الواحدة والعشرين في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك بهدف تسليط الضوء على طبيعة برنامج الجائزة، ومدى أهميتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع القدرات التنافسية للشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. واستعرضت الندوة التعريفية التي قُدمت عن بعد عدداً من المواضيع والمحاور الرئيسية حيث قدم البروفسور هادي التيجاني، المنسق العام لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، شرحاً وافياً عن نموذج وبرنامج فعاليات الجائزة والجدول الزمني، وكيفية توثيق معنى التميز المؤسسي من منظور جميع المعنيين، بالإضافة إلى شرح الإطار العام لمعايير الجائزة ومنهجية قياس الأداء المتبعة من قبل المقيمين والمحكمين بالجائزة.
كما سلطت الندوة الافتراضية الضوء على القطاعات المُشاركة بالجائزة وفئات التكريم، إلى جانب المكتسبات التي يحصل عليها الفائزون والمشاركون على جميع المستويات، والخدمات المُقدمة من مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز.
ويُذكر أن الدورة الحالية تتضمن فئات تكريمية جديدة، وهي جائزة أفضل مؤسسة في الابتكار المؤسسي، وأفضل مؤسسة في التحول الرقمي، وأفضل مؤسسة في إدارة الاستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث تؤكد الجائزة من خلال التركيز على محاور جديدة على دورها الرائد في نشر ثقافة الإبداع والجودة في الأداء، والارتقاء بمستوى الإنجازات في كافة المجالات والقطاعات. 
وتستعد إدارة الجائزة في الفترة القادمة لتنظيم المزيد من الأنشطة والبرامج التدريبية والورش التعريفية التخصصية لزيادة الوعي بأهمية الجائزة وكيفية المشاركة فيها والشروط المطلوبة، علماً أنه قد تم فتح باب التسجيل في الدورة الواحدة والعشرين من برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز في شهر نوفمبر 2022، وسيستمر استقبال الطلبات حتى 30 يونيو 2023، على أن يتم تسليم وثائق التقديم النهائية في شهر سبتمبر 2023.

أخبار ذات صلة
بحضور الرئيس الكوري.. منتدى الأعمال الإماراتي الكوري يناقش فرص الشراكة بين البلدين
«غرفة أبوظبي» تطلق خدمة «شهادة المنشأ بلا جهد»
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
الإمارات
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
اليوم 16:15
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
اليوم 16:03
الليدي غيلدا ليڤي: الشيخة فاطمة نموذج استثنائي لقائدة ملهمة حققت نقلة نوعية في مسيرة العمل النسائي
الإمارات
الليدي غيلدا ليڤي: الشيخة فاطمة نموذج استثنائي لقائدة ملهمة حققت نقلة نوعية في مسيرة العمل النسائي
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©