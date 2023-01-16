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الاقتصادي

النفط ينخفض لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في 2023

مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط
16 يناير 2023 07:48

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لكنها استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام وسط تفاؤل‭ ‬بزيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد.

انخفض خام برنت 36 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 84.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0116 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.65 دولار للبرميل، منخفضا 21 سنتا أو 0.3 بالمئة وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة.

ارتفع الخامان بأكثر من 8 بالمئة الأسبوع الماضي، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر،، بعد أن ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، في حين أدى انتعاش السفر بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود.

وقالت مصادر تجارية ومحللون إنه من المتوقع أن يؤدي انتعاش الطلب المحلي إلى انخفاض بنسبة 40 بالمئة في صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يناي مقارنة بشهر ديسمبر.

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