المهيري تؤكد دعم الإمارات لتحول مصادر الطاقة المتجددة
مريم المهيري تشارك في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الـ 15 للتنوع البيولوجي
15 يناير 2023 23:19
أبوظبي (وام) ترأست معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الـ13 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" و التي عقدت في أبو ظبي تحت شعار "تحولات الطاقة حول العالم - التقييم العالمي".
وحضرت معاليها الجلسة الافتتاحية للاجتماع والتي أكدت ضرورة تسريع الخطى نحو الطاقة المتجددة ومضاعفة حصتها إلى ثلثي الطاقة في العالم بحلول 2030 ونسبة 100 بحلول 2050. وشاركت المهيري خلال المؤتمر الصحفي لأعمال الدورة 13 للجمعية العامة لـ""آيرينا" الذي عقد لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في العمل نحو مستقبل أكثر استدامة في التحضير لمؤتمر المناخ COP28 إلى جانب فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومعالي راج كومار سينغ وزير الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند. وأكدت أن دولة الإمارات تدعم تحول نظام الطاقة نحو المصادر المتجددة والنظيفة والذي يعتبر عنصرا مهما ورئيسيا للمساهمة في أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف التي تستضيفها دولة الإمارات في عام 2023. وقالت إن تغير المناخي يمثل التهديد الأكثر خطورة لمستقبل البشرية وكوكب الأرض ككل موضحة أن تأثيره سيطال الصحة العامة وتوافر الغذاء والمياه والهواء وأماكن العيش وحتى الحياة البرية والتنوع البيولوجي وأضافت أنه إدراكاً منا لأهمية وحتمية مواجهة هذه التحدي وتداعياته بمشاركة كافة مكونات وقطاعات المجتمع وضمن التزاماتنا الطوعية بتحقيق أهداف اتفاق باريس نهدف في كوب 28 إلى تحويل وتسريع العمل المناخي بشكل عاجل للوفاء بالالتزامات التي قطعها العالم على نفسه إذ يركز المؤتمر على تقديم حلول ملموسة وعملية لضمان بقاء 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة والذي يتطلب جهدًا عالميًا لخفض الانبعاثات بنسبة 43٪ على مستوى العالم بحلول عام 2030. وعقدت معالي مريم المهيري على هامش الاجتماع السنوي الثالث عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" مجموعة واسعة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين رفيعي المستوى للعديد من الدول. فقد استعرضت خلال لقائها معالي ستيفان وينزل وزير الدولة في ألمانيا سبل تعزيز علاقاتنا الثنائية واستضافة الامارات لـكوب 28. وخلال لقائها معالي فيليب هنري نائب رئيس إقليم والونيا بمملكة بلجيكا وزير المناخ والطاقة والتنقل والبنية التحتية استكشفت معاليها فرص تعزيز التعاون الثاني في المجالات البيئية. وناقشت معاليها مع وزير الأعمال والطاقة البريطاني غرانت شابس سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون واستضافة الامارات لـكوب 28. وبحثت معاليها خلال لقائها أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل الدعم المشترك لتحقيق أهداف كوب28. كما التقت معاليها مع معالي تيريزا ريبيرا نائبة رئيس الحكومة الإسبانية وزيرة التحول البيئي والتحدي السكاني لمناقشة الالتزام المشترك للبلدين بحماية البيئة. وبحثت معاليها مع معالي الدكتورة ايرين فاليز وزيرة الطاقة الكولومبية على هامش أعمال الدورة 13 للجمعية العامة لـ""آيرينا". وقالت: "ناقشنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات البيئة والطاقة المتجددة". والتقت معالي مريم بنت محمد المهيري مع بداميلولا أوجونبي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التنفيذي للطاقة المستدامة للجميع لمناقشة سبل دعم دورة مؤتمر دول الأطراف COP28 التي تستضيفها الإمارات في 2023. وعقدت الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة لـ"آيرينا" حضورياً في الفترة من 14 إلى 15 من الشهر الجاري في أبو ظبي تحت شعار "تحولات الطاقة حول العالم - التقييم العالمي" والتي تجمع بين أعضائها الدول المنظمة ورؤساء الدول / والحكومات والوزراء وصناع القرار في مجال الطاقة إضافة إلى منظمات متعددة الأطراف وأصحاب المصلحة العالميين والجهات الفاعلة الخاصة لتقييم الخطط والسياسات التشغيلية وتسليط الضوء على تضافر الإجراءات المتخذة لتنفيذ انتقال الطاقة عبر البلدان و المناطق العالم.