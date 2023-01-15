انطلاق فعاليات مركز «شباب من أجل الاستدامة» غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ينطلق المركز السنوي "شباب من أجل الاستدامة"، في الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري، ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023»، الذي تُنظمه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، في الفترة من 14 إلى 19 يناير 2023.

ويهدف مركز «شباب من أجل الاستدامة»، الذي يعد من أوائل البرامج التي تطلقها دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة وتمكين الشباب، إلى رعاية المواهب الشابة، وتشجيع الابتكارات الملهمة في مجال مكافحة تغير المناخ.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة أكثر من 3000 شاباً وشابة، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً. ويستضيف المركز، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز مشاركة الشباب في العمل المناخي" عدداً من الفعاليات، التي تهدف إلى تعريف الشباب المبتكرين على رواد وخبراء قطاع الأعمال، ومنحهم الفرصة لعرض مشاريعهم المبدعة في مجال الاستدامة، مع تعزيز معرفتهم ووعيهم بقضايا الاستدامة المهمة، وذلك عبر مجموعة من الحلقات النقاشية والحوارات رفيعة المستوى.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر": "تحرص القيادة في دولة الإمارات على تمكين وتعزيز قدرات الشباب انطلاقاً من إيمانها بأهمية دورهم وما يمكن أن يضيفونه من آفاق جديدة في مجالي الاستدامة والعمل المناخي. ولدى "مصدر" التزام راسخ بضرورة دعم الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادرين على قيادة عملية التحول نحو مستقبل أكثر استدامة. ومع تركيز دولة الإمارات على الشمول والاحتواء في مؤتمر COP28، فإن مركز "شباب من أجل الاستدامة" سيكون منصة حيوية تتيح للشباب المشاركة الفاعلة والسعي لتحويل أفكارهم إلى حلول ملموسة".

ويشهد المركز هذا العام مناقشات رفيعة المستوى مع عدد من المتحدثين، على رأسهم معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ونوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وعمر البريكي، مدير قطاع المفاوضات في مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وإينزا أوموهوزا جريس، راعية ومنسقة المبادرة الخضراء، ضمن ائتلاف الشباب للخسائر والأضرار؛ ونيلسون سويتزر، الشريك الإداري لشركة كلايمت إنوفيشن كابيتال. كما يحظى المركز بدعم من دائرة الطاقة في أبوظبي، الشريك الرئيسي لـ"أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023."

من جهته، قال معالي عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: "الابتكار هو مفتاح حل العديد من مشاكل كوكب الأرض. والشباب، بما يتميزون به من طاقة وهمّة عالية وسعي نحو الأفضل، يمكنهم تطوير العديد من الحلول الفاعلة والمبتكرة، ومن واجبنا مساعدتهم ودعمهم للقيام بهذا الدور المهم. ويُعد مركز "شباب من أجل الاستدامة" منصة مثالية للشباب للتعاون ومشاركة الأفكار وتطوير المبادرات التي تعود بالنفع على دولة الإمارات".

ويحتضن مركز "شباب من أجل الاستدامة" ورشة عمل بعنوان "خارج المعمل"، تعرض تسعة مشاريع ابتكارية، طّورها طلاب جامعيون في دولة الإمارات. كما يشهد المركز "تحدي إيكوثون للابتكار"، الذي يهدف إلى تطوير حلول اقتصادية عملية تُسهم في مواجهة مشكلة النفايات. وستقوم لجنة حكام المسابقة باختيار ابتكارين فائزين فقط من المشاركات التي تقدمها ثماني فرق متنافسة.

يشار إلى أن عدد المشاركين في برامج منصة "شباب من أجل الاستدامة"، بشكل مباشر وعبر شبكة الإنترنت، قد تجاوزوا 38000 شاب وشابة، وذلك على مدى السنوات السبع الماضية. وفي الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر "الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ" "COP27" التي عُقدت في مصر العام الماضي، قامت منصة "شباب من أجل الاستدامة" بعرض مشاريع متميزة، قدمت خلالها فرقٌ من الشباب الإماراتي والأفريقي والأوروبي، عدداً من الحلول المستدامة المبتكرة، مثل الإضاءة المنزلية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وأنظمة المواقد الكهربائية النظيفة للمجتمعات الريفية.

ويأتي تنظيم المركز هذا العام بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر "الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ" "COP28"، والذي سيُعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

كما يتزامن مع القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تنعقد في الفترة من 16 إلى 18 يناير ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.