«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة مصدر عن عودة فعالية «المهرجان» الذي يحتفي بالاستدامة على مدار 3 أيام في منصة مدينة مصدر في الفترة ما بين 20 و22 يناير الجاري، داعية كل سكان الدولة وزوارها للاحتفاء بالوجهة الحضرية المستدامة الرائدة في أبوظبي، والمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والتثقيفية حول الاستدامة مجاناً وسط أجواء حافلة بالمرح والتجارب الصديقة للعائلة.وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي، إدارة التطوير العمراني المستدام لمدينة مصدر: «تواصل مدينة مصدر تكريس جهودها ومبادراتها في سبيل إبراز أهمية الاستدامة والتنمية الحضرية للعالم أجمع. وذلك من خلال تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع حول مواضيع الاستدامة والمناخ بالتعاون مع شركائنا المحليين والعالميين. نحن متحمسون لاستقبال آلاف الزوار في منصة مدينة مصدر مرة أخرى لقضاء عطلة نهاية أسبوع حافلة بالترفيه العائلي المرتكز على موضوع الاستدامة».

وأضاف البريكي: «بينما تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداتها لاستضافة مؤتمرCOP28 في نوفمبر، فإننا نتوقع أن يشكّل 'المهرجان' في مدينة مصدر منصة مثالية لإبراز أهمية الاستدامة للجمهور».

ويتسنى لزوار منصة مدينة مصدر الاطلاع والمشاركة في العديد من الأنشطة المرتكزة حول موضوع الاستدامة، بما في ذلك مهارات البستنة والزراعة المستدامة، إضافة إلى التجارب العلمية عبر سلسلة من ورش العمل المقدمة برعاية شركة «طاقة»، شريك الابتكار للمهرجان، وفي منطقة «الأعمال اليدوية»، يمكنهم أيضاً تعلم كيفية إنشاء مشاريع باستخدام مواد معاد تدويرها.

كما يتيح «المهرجان» للزوار منطقة مخصصة للاستمتاع بالعروض الموسيقية، ومنطقة لالتقاط أجمل الصور التذكارية أمام تراكيب فنية مستدامة، ومنطقة مخصصة للألعاب، وحرفاً يدوية وأعمالاً فنية، إلى جانب مشاهدة عروض المسرح المقامة على المسرح الرئيسي. وسيخصص «المهرجان» أيضاً منطقة حصرية للأطفال الصغار خاضعة للإشراف من قبل حضانة بلوسومو التي افتتحت أبوابها في مدينة مصدر حديثاً.

ويمكن للضيوف المهتمين للاستمتاع بتجربة مستدامة متكاملة تسوق العديد من المنتجات الصديقة للبيئة والمتوفرة في منطقة التجزئة المخصصة لهذا الغرض، هذا بالإضافة إلى فرصة تذوق تشكيلة متنوعة من أشهى المأكولات والوجبات الخفيفة والمشروبات المنعشة.

ويختتم «المهرجان» فعالياته بالتزامن مع ختام أسبوع أبوظبي للاستدامة والذي تشارك فيه 22 شركة في منصة «ابتكر»، المبادرة التابعة لمدينة مصدر، وهي مبادرة عالمية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة طرح عروض تقديمية لمستثمرين محتملين وصناع القرار في عدد من الشركات الرائدة.