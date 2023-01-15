«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمنظومة الخدمات وتطوير قنوات تقديمها مبادرة «طوّر خدمتك» لرصد تطلعات المتعاملين وتفعيل دور كل الأطراف المعنية في عمليات تصميم وتطوير الخدمات التي توفرها لمختلف فئات المتعاملين بما يضمن تقليص الوقت والجهد وتسهيل رحلة حصولهم على الخدمات ويحقق رضاهم ويتجاوز توقعاتهم.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل مع المتعاملين بشكل دوري وبصورة مستمرة، من خلال عقد جلسات للاستماع إلى أفكارهم ورؤاهم وإيجاد حلول فاعلة لكل التحديات التي تواجههم أثناء تلقيهم للخدمات، وإشراكهم في عملية تطويرها ووضع خطط التحسين وتصميم تجربة مبتكرة بناءً على احتياجاتهم وتطلعاتهم، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة إلى جانب موظفي الصف الأول المعنيين بالخدمات.

وتعمل المنهجية الجديدة لتطوير الخدمات بالهيئة على تقييم الخدمة بشكل متكامل لتشمل وجهات نظر كل الأطراف المعنية بالخدمة من متعاملين وموظفين، حيث يتم في المرحلة الأولى تنظيم جلسات عصف ذهني داخلية تستهدف الموظفين والإدارات المعنية بالخدمة لمناقشة نتائج تقييم المتعاملين للخدمات من واقع تقرير «نبض المتعامل» بغرض حصر التحديات والحلول المقترحة من قبلهم، وبعدها يتم في المرحلة التالية تنظيم جلسات للمتعاملين ضمن مبادرة «طور خدمتك» لبحث التحديات والحلول المقترحة حسب وجهة نظر المتعامل.